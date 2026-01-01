Nasaďte Ghostfolio s instalací jedním kliknutím.
Open-source dashboard pro správu majetku, zaměřený na soukromí, pro sledování investic do akcií, ETF a kryptoměn.
Vyberte si VPS balíček pro Ghostfolio
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Ghostfolio vytvořit
Ghostfolio je open-source řídicí panel pro osobní finance, který sjednocuje vaše investiční portfolio napříč několika třídami aktiv — akcie, ETF, kryptoměny a další — do jednoho jednotného zobrazení. Poskytuje podrobné analýzy výkonnosti, časově vážené výnosy a tržní data v reálném čase, aniž by odesílal vaše finanční data službám třetích stran.
Vlastní hostování Ghostfolia na vašem VPS vám zajišťuje úplnou kontrolu nad citlivými finančními informacemi. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro trvalé ukládání dat a Redis pro cachování, což zajišťuje rychlé výpočty portfolia a spolehlivý výkon, jak roste vaše historie transakcí.
Hlavní funkce Ghostfolio
Sledování více aktiv
Sledujte akcie, ETF, kryptoměny, dluhopisy a alternativní aktiva v jednom jednotném panelu portfolia.
Analytika výkonu
Podrobné časově vážené výnosy, vnitřní míra návratnosti a annualizované metriky výkonnosti vám pomáhají vyhodnotit vaše investiční rozhodnutí.
Design s důrazem na soukromí
Všechna finanční data zůstávají na vašem vlastním serveru – žádný cloudový přístup třetích stran k vašemu portfoliu nebo historii transakcí.
Sledování dividend
Sledujte dividendový příjem a výplaty napříč všemi investicemi se zprávami o příjmech a výpočty výnosů.
Import CSV
Importujte transakce ze souborů CSV a různých brokerských platforem pro rychlé načtení historie vašeho stávajícího portfolia.
Proč provozovat Ghostfolio u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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