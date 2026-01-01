Nasaďte Faraday pomocí jednoklikové instalace.
Open-source platforma pro správu zranitelností, která centralizuje bezpečnostní nálezy a zefektivňuje nápravu pro bezpečnostní týmy.
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Co všechno můžete s produktem Faraday vytvořit
Faraday je platforma pro správu zranitelností podnikové úrovně, která poskytuje bezpečnostním týmům jednotný pracovní prostor pro objevování, sledování a nápravu zranitelností napříč celou jejich infrastrukturou. Integruje se s více než 80 bezpečnostními nástroji, automaticky importuje a normalizuje data ze skenování z různých skenerů a testovacích frameworků, aby se týmy mohly soustředit na analýzu namísto ručního zpracování dat.
Vlastní hostování Faraday na vašem VPS zajišťuje, že citlivá bezpečnostní zjištění a auditní záznamy zůstanou pod vaší plnou kontrolou – splňuje přísné požadavky na shodu pro zpracování dat o zranitelnostech a zároveň poskytuje podnikové funkce bez opakujících se nákladů na cloudové platformy.
Hlavní funkce Faraday
80+ Integrace nástrojů
Automaticky importuje a normalizuje data o zranitelnostech z průmyslově standardních skenerů a testovacích frameworků, čímž eliminuje ruční agregaci dat.
Týmová spolupráce
Víceuživatelské pracovní prostory s řízením přístupu na základě rolí umožňují bezpečnostním týmům spolupracovat na hodnoceních a sledovat odpovědnost za nápravu v reálném čase.
Prioritizace rizik
Vestavěný nástroj pro hodnocení a prioritizaci rizik pomáhá týmům zaměřit nápravné úsilí na zranitelnosti, které představují největší skutečnou hrozbu.
Výkaznictví o dodržování předpisů
Vlastní šablony zpráv a auditní záznamy pomáhají pracovníkům pro dodržování předpisů prokázat zlepšení bezpečnostního stavu a splnit regulační požadavky.
RESTové API
Plnohodnotné REST API umožňuje integraci s CI/CD pipelineami a nástroji SIEM, což týmům DevSecOps umožňuje automatizovat sledování zranitelností napříč SDLC.
Proč provozovat Faraday u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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