Implementujte Horilla jedním kliknutím.
Bezplatná open-source HR a CRM platforma zahrnující zaměstnance, mzdy, nábor a docházku.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Horilla vytvořit
Horilla je plně open-source platforma pro řízení lidských zdrojů a CRM, postavená na Django a PostgreSQL. Sjednocuje celý životní cyklus zaměstnance — nábor, nástup, docházku, dovolenou, mzdy, hodnocení výkonu, helpdesk a odchod ze společnosti — spolu s vestavěným CRM pro obchodní příležitosti a záznamy zákazníků, čímž nahrazuje několik SaaS nástrojů jedním self-hostovaným řešením.
Vlastní hostování Horilly na vašem vlastním VPS udržuje citlivá data zaměstnanců, mzdy a záznamy zákazníků pod vaší přímou kontrolou bez poplatků za uživatele. Zachováte si plný přístup k databázi pro vlastní reporty a integrace a navíc svobodu rozšiřovat moduly, aniž byste museli čekat na plány dodavatelů.
Hlavní funkce Horilla
Nábor a zaškolení
Sledujte pracovní pozice, procesy náboru kandidátů, fáze pohovorů a onboardingové úkoly bez samostatného ATS nebo nástroje pro onboarding.
Docházka a dovolená
Spravujte rozvrhy směn, biometrickou docházku, nároky na dovolenou a schvalovací procesy v rámci celé pracovní síly.
Integrované mzdy
Konfigurujte smlouvy, příspěvky, srážky a daňová pravidla, poté spouštějte mzdové cykly s generováním výplatních pásek přímo v Horille.
Výkon a cíle
Definujte KPI a OKR, provádějte 360stupňové cykly zpětné vazby a propojte individuální cíle s organizačními cíli.
Integrovaný CRM
Spravujte potenciální zákazníky, obchodní příležitosti, zákaznické účty a obchodní procesy společně s HR daty v jedné jednotné databázi.
Modulární REST API
Každý modul je dodáván s dokumentovaným REST API pro integraci Horilly s poskytovateli mezd, systémy pro správu identit a nástroji BI.
Proč provozovat Horilla u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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