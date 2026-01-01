Implementujte Many Notes jedním kliknutím.
Open-source aplikace pro poznámky v Markdownu s úložišti, fulltextovým vyhledáváním a víceuživatelskou spoluprací.
Vyberte si VPS balíček pro Many Notes
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Many Notes vytvořit
Many Notes je self-hostovaná aplikace pro psaní poznámek v Markdownu, která vám umožňuje organizovat si myšlenky do trezorů (vaultů) – flexibilních kontejnerů, které uchovávají související soubory pohromadě nebo odděleně, v závislosti na tom, jak preferujete pracovat. Poznámky jsou uloženy jak v databázi, tak v souborovém systému, což vám dává plné vlastnictví a přenositelnost vašeho obsahu bez závislosti na proprietárním formátu.
Kromě základního psaní poznámek Many Notes podporuje více uživatelů s autentizací, sdílení trezorů pro týmovou spolupráci, vysílání v reálném čase, zpětné odkazy (backlinks) a štítky pro propojování souvisejících poznámek a rychlé fulltextové vyhledávání poháněné Typesense. Přihlášení pomocí OAuth přes GitHub, Google, GitLab a další poskytovatele činí správu přístupu flexibilní pro jednotlivce i týmy.
Hlavní funkce Many Notes
Organizace trezoru
Seskupte poznámky do samostatných trezorů nebo vše uchovávejte v jednom – každý trezor je přenosný adresář, který vám dává plnou kontrolu nad strukturou souborů.
Fulltextové vyhledávání
Rychlé vyhledávání odolné proti překlepům, poháněné Typesense, vám umožní okamžitě najít jakoukoli poznámku ve všech vašich trezorech.
Víceuživatelská spolupráce
Pozvěte ostatní registrované uživatele k přístupu k vašim trezorům a ke spolupráci na poznámkách v reálném čase s rozhraními s živou aktualizací.
Podpora přihlášení OAuth
Ověřte se pomocí GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack a dalších poskytovatelů OAuth pro flexibilní bezheslovou správu přístupu.
Bohatý Markdown editor
Pokročilý editor s automatickým ukládáním, šablonami, zpětnými odkazy, štítky a exportem do PDF zajišťuje nepřerušovaný pracovní postup psaní.
Progresivní webová aplikace
Nainstalujte si Many Notes jako PWA pro zážitek podobný nativní aplikaci na počítači a mobilu, včetně navigace fungující offline.
Proč provozovat Many Notes u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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