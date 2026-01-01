Nasaďte Rocket.Chat jedním kliknutím.
Open-source platforma pro týmovou komunikaci s posíláním zpráv v reálném čase, videohovory a kompletním vlastnictvím dat.
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Co všechno můžete s produktem Rocket.Chat vytvořit
Rocket.Chat je plně open-source platforma pro týmovou komunikaci, které důvěřuje přes 12 milionů uživatelů a je nasazena v tisících organizací po celém světě, včetně NASA, amerického námořnictva a Deutsche Telekom. Poskytuje kanály, přímé zprávy, videokonference, sdílení souborů, sdílení obrazovky a rozsáhlý integrační ekosystém — to vše bez závislosti na infrastruktuře třetích stran.
Vlastní hostování Rocket.Chat na vašem vlastním VPS poskytuje vašemu týmu soukromé komunikační centrum s nulovými poplatky za uživatele a úplnou kontrolu nad vašimi daty. Toto nasazení používá MongoDB s replikační sadou pro vysokou integritu dat, zajišťující, že vaše zprávy, soubory a historie konverzací zůstanou trvalé a přístupné. Počáteční administrátorský účet je vytvořen automaticky pomocí přihlašovacích údajů nakonfigurovaných při nasazení.
Hlavní funkce Rocket.Chat
Zprávy v reálném čase
Organizované týmové konverzace v trvalých kanálech s vlákny, reakcemi, připínáním zpráv a fulltextovým vyhledáváním napříč historií.
Video a audio hovory
Vestavěné videokonference se sdílením obrazovky prostřednictvím Jitsi, BigBlueButton nebo nativního WebRTC – nejsou potřeba žádné externí nástroje pro schůzky.
Omnichannel schránka
Spravujte zákaznické konverzace z LiveChatu, e-mailu, WhatsAppu, Telegramu a dalších kanálů v jedné jednotné doručené poště.
Podniková bezpečnost
LDAP, SAML SSO, dvoufaktorové ověřování, šifrování typu end-to-end a detailní řízení přístupu na základě rolí pro prostředí s vysokými nároky na dodržování předpisů.
Rozsáhlé integrace
Připojte se k GitHubu, Jira, GitLabu a stovkám dalších nástrojů prostřednictvím webhooků, slash příkazů a integrovaného tržiště aplikací.
Proč provozovat Rocket.Chat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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