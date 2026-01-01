Implementujte Convos jedním kliknutím.
Moderní prohlížečový IRC klient, který vás trvale udržuje připojené k chatovacím sítím z jakéhokoli zařízení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Convos vytvořit
Convos je plně hostovaný, neustále aktivní IRC klient, který běží na vašem serveru a zůstává připojen k IRC sítím nepřetržitě. Na rozdíl od tradičních IRC klientů, které se odpojí, když je zavřete, Convos udržuje trvalá připojení, takže vám nikdy neunikne zpráva – i když jsou vaše zařízení offline.
Přistupujte k vašim IRC konverzacím z libovolného prohlížeče bez instalace softwaru. Convos ukládá vaši kompletní historii chatu, podporuje více uživatelů a sítí a poskytuje čisté moderní rozhraní navržené pro příležitostné chatující i dlouholeté IRC komunity. Vlastní hosting vám dává úplnou kontrolu nad vašimi daty a uživatelským přístupem.
Hlavní funkce Convos
Nepřetržité připojení
Convos běží na vašem VPS 24 hodin denně, zůstává připojený k IRC sítím, takže zprávy jsou zachyceny a čekají na vás, kdykoli se přihlásíte.
Celá historie chatu
Všechny zprávy jsou uloženy na straně serveru a jsou dostupné z jakéhokoli prohlížeče, což vám poskytuje prohledávatelnou historii napříč každým kanálem a konverzací.
Vícesíťová podpora
Připojte se k více IRC sítím současně a spravujte všechny kanály a přímé zprávy z jednoho jednotného rozhraní.
Bez instalace softwaru
Přistupte ke svému IRC klientovi zcela prostřednictvím prohlížeče – není vyžadována žádná desktopová aplikace, plugin ani konfigurace na jakémkoli zařízení, které používáte.
Pro více uživatelů
Pozvěte členy týmu nebo přátele, aby sdíleli vaši instanci Convos, každý se svými vlastními nezávislými účty a konfiguracemi sítě.
Proč provozovat Convos u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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