Nasaďte PocketBase jedním kliknutím.
Open-source backend v jednom spustitelném souboru – databáze v reálném čase, autentizace, úložiště souborů a administrační UI jsou součástí balení.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PocketBase vytvořit
PocketBase obsahuje databázi SQLite v reálném čase, autentizaci uživatelů (e-mail/heslo a OAuth2), úložiště souborů a administrátorské rozhraní v jediném binárním souboru Go. Automaticky generuje REST a WebSocket API pro každou kolekci, kterou vytvoříte, takže můžete během několika minut přejít od nuly k funkčnímu backendu, aniž byste museli spouštět samostatné služby.
Vlastní hostování PocketBase na vašem vlastním VPS udržuje všechna uživatelská data a záznamy aplikací pod vaší kontrolou, eliminuje poplatky za cloudové BaaS na vyžádání a poskytuje vám trvalý, vždy připravený server s předvídatelnými náklady, jak se vaše aplikace škáluje.
Hlavní funkce PocketBase
Realtime databáze
Kolekce s podporou SQLite s automatickými REST a WebSocket API vám umožňují odebírat změny živých dat, aniž byste napsali jediný řádek backend kódu.
Integrovaná autentizace
Možnosti registrace a přihlášení e-mailem/heslem a poskytovatelé OAuth2 (Google, GitHub a další) jsou předkonfigurováni, čímž odpadá potřeba samostatné služby identity.
Úložiště souborů
Nahrávejte a obsluhujte soubory přímo přes PocketBase s automatickou změnou velikosti obrázků, nebo připojte S3-kompatibilní úložiště pro škálovatelné externí úložiště.
Administrátorský panel
Vestavěné webové UI umožňuje spravovat kolekce, procházet záznamy, konfigurovat poskytovatele ověřování a monitorovat aktivitu bez nutnosti psát databázové dotazy.
JavaScript háčky
Přidejte vlastní validaci, obchodní logiku a rozšíření API tras pomocí JavaScriptu – není nutná rekompilace, změny se projeví okamžitě.
Proč provozovat PocketBase u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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