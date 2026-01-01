Implementujte Yuvomi jedním kliknutím.
Soukromý rodinný plánovač s vlastním hostováním pro úkoly, kalendáře, jídla, nákupy a domácí rozpočty v jediné mobilní aplikaci.
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Co všechno můžete s produktem Yuvomi vytvořit
Yuvomi je open-source rodinný organizér, který sdružuje úkoly, sdílené kalendáře, nákupní seznamy, jídelní plány, recepty, rozpočty a poznámky o domácnosti do jediné progresivní webové aplikace s prioritou pro mobilní zařízení. Každý modul je nezávislý, takže můžete používat pouze ty části, které vyhovují vaší domácnosti, a zbytek ignorovat.
Vlastní hostování Yuvomi na vašem vlastním VPS udržuje citlivá data domácnosti — rozvrhy, účtenky, seznamy kontaktů, lékařské připomínky — mimo cloudové služby třetích stran. Databáze SQLite podporuje volitelné šifrování AES-256 v klidovém stavu a vestavěný plánovač se stará o automatické zálohy, takže vaše rodinné informace zůstanou soukromé, aniž byste se vzdali pohodlí.
Hlavní funkce Yuvomi
Sdílený rodinný plánovač
Koordinujte úkoly, kalendáře, jídla a nákupní seznamy napříč všemi členy domácnosti s přiřazením pro více uživatelů a oznámeními.
Mobilní PWA
Instaluje se jako progresivní webová aplikace s nativním dojmem na telefonech a tabletech, s offline zobrazením pro správu domácnosti na cestách
Integrace kalendáře
Synchronizujte s Google Kalendářem, iCloudem přes CalDAV, zařízeními Apple a předplatnými ICS, abyste měli všechny stávající rozvrhy na jednom místě.
Šifrovaná databáze SQLite
Volitelné šifrování SQLCipher AES-256 chrání data domácnosti v klidovém stavu a plánované zálohy se mohou zrcadlit do libovolného cíle WebDAV.
Modulární domácí nářadí
Povolte pouze moduly, které potřebujete – rozpočty, plánování jídel, recepty, narozeniny, kontakty, dokumenty nebo úklid domácnosti – a zbytek přeskočte.
Soukromé a bez sledování
Žádné sledovací nástroje třetích stran, žádná telemetrie a licence MIT ponechávají vaše rodinná data plně pod vaší vlastní kontrolou na vašem VPS.
Proč provozovat Yuvomi u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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