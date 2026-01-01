Implementujte FUXA jedním kliknutím.
Open-source webový software SCADA/HMI pro navrhování vizualizací procesů v reálném čase a připojení k průmyslovým zařízením.
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Co všechno můžete s produktem FUXA vytvořit
FUXA je open-source platforma SCADA/HMI/dashboard, postavená zcela pro web. Editor s funkcí drag-and-drop běží v prohlížeči, takže inženýři mohou navrhovat vizualizace provozů, dashboardy a operátorské obrazovky bez instalace proprietárních nástrojů – a stejné obrazovky se zobrazují na jakémkoli zařízení s prohlížečem.
Vlastní hostování FUXA na vašem vlastním VPS udržuje data tagů, projektové soubory a přihlašovací údaje zařízení uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, což je důležité pro OT prostředí, kde je cloudové SCADA zřídka volbou. Runtime Node.js je dodáván s nativními ovladači pro Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT a Ethernet/IP, takže může komunikovat s existujícími PLC a polními zařízeními bez dalších bran.
Hlavní funkce FUXA
Webový editor
Navrhujte SCADA obrazovky, dashboardy a alarmy přímo v prohlížeči pomocí editoru s funkcí drag-and-drop – nejsou vyžadovány žádné inženýrské nástroje pouze pro Windows.
Průmyslové protokoly
Nativní ovladače pro Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT a Ethernet/IP připojují FUXA k PLC a polním zařízením ihned po vybalení.
Štítky v reálném čase
Propojte prvky na obrazovce s živými značkami zařízení a sledujte, jak se hodnoty aktualizují v reálném čase, s vestavěnou podporou historika pro trendy a reporty.
Alarmy a události
Nastavte alarmy založené na prahových hodnotách s pracovními postupy potvrzování a uchovávejte historii událostí pro audity a analýzu po incidentu.
Grafika založená na SVG
Škálovatelná vektorová grafika udržuje vizualizace ostré na jakékoli velikosti displeje, od operátorských HMI až po velké přehledové panely na stěně velínu.
Skriptovatelná logika
Přidejte vlastní logiku JavaScriptu pro zpracování výpočtů, transformací a podmíněného chování bez nutnosti přestavby aplikace.
Proč provozovat FUXA u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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