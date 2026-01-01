Sleva až 69 % na FUXA

Implementujte FUXA jedním kliknutím.

Open-source webový software SCADA/HMI pro navrhování vizualizací procesů v reálném čase a připojení k průmyslovým zařízením.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Implementujte FUXA jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
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Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem FUXA vytvořit

FUXA je open-source platforma SCADA/HMI/dashboard, postavená zcela pro web. Editor s funkcí drag-and-drop běží v prohlížeči, takže inženýři mohou navrhovat vizualizace provozů, dashboardy a operátorské obrazovky bez instalace proprietárních nástrojů – a stejné obrazovky se zobrazují na jakémkoli zařízení s prohlížečem.

Vlastní hostování FUXA na vašem vlastním VPS udržuje data tagů, projektové soubory a přihlašovací údaje zařízení uvnitř infrastruktury, kterou ovládáte, což je důležité pro OT prostředí, kde je cloudové SCADA zřídka volbou. Runtime Node.js je dodáván s nativními ovladači pro Modbus, Siemens S7, OPC-UA, BACnet, MQTT a Ethernet/IP, takže může komunikovat s existujícími PLC a polními zařízeními bez dalších bran.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce FUXA

Webový editor

Navrhujte SCADA obrazovky, dashboardy a alarmy přímo v prohlížeči pomocí editoru s funkcí drag-and-drop – nejsou vyžadovány žádné inženýrské nástroje pouze pro Windows.

Průmyslové protokoly

Nativní ovladače pro Modbus RTU/TCP, Siemens S7, OPC-UA, BACnet IP, MQTT a Ethernet/IP připojují FUXA k PLC a polním zařízením ihned po vybalení.

Štítky v reálném čase

Propojte prvky na obrazovce s živými značkami zařízení a sledujte, jak se hodnoty aktualizují v reálném čase, s vestavěnou podporou historika pro trendy a reporty.

Alarmy a události

Nastavte alarmy založené na prahových hodnotách s pracovními postupy potvrzování a uchovávejte historii událostí pro audity a analýzu po incidentu.

Grafika založená na SVG

Škálovatelná vektorová grafika udržuje vizualizace ostré na jakékoli velikosti displeje, od operátorských HMI až po velké přehledové panely na stěně velínu.

Skriptovatelná logika

Přidejte vlastní logiku JavaScriptu pro zpracování výpočtů, transformací a podmíněného chování bez nutnosti přestavby aplikace.

Proč provozovat FUXA u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.

Maxim Shishkin
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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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