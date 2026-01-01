Implementujte Kafbat Kafka UI s instalací na jedno kliknutí.
Open-source webové UI pro správu a monitorování clusterů Apache Kafka, nástupce populárního projektu Provectus kafka-ui.
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Co všechno můžete s produktem Kafbat Kafka UI vytvořit
Kafbat Kafka UI je bezplatný webový panel s otevřeným zdrojovým kódem pro správu clusterů Apache Kafka. Jako komunitou řízený nástupce Provectus kafka-ui přináší propracované rozhraní pro kontrolu brokerů, správu témat, procházení zpráv a sledování zpoždění spotřebitelských skupin — to vše bez nástrojů příkazového řádku. Podpora více clusterů vám umožňuje spravovat každé prostředí Kafka z jediného místa.
Vlastní hostování Kafbat Kafka UI na vašem vlastním VPS udržuje vaše data zpráv a přihlašovací údaje clusteru zcela ve vaší infrastruktuře. Tato šablona obsahuje jednouzlového brokera Kafka běžícího v režimu KRaft (není vyžadován ZooKeeper), což vám poskytuje produkční Kafka stack, který je připraven na jedno kliknutí.
Hlavní funkce Kafbat Kafka UI
Správa témat
Vytvářejte, konfigurujte a mažte témata s nastavením oddílů a replikace v reálném čase, aniž byste se dotkli rozhraní Kafka CLI.
Prohlížeč zpráv
Prozkoumejte zprávy Kafka ve formátech JSON, prostý text nebo Avro s filtrováním na základě CEL, abyste přesně našli záznamy, které potřebujete.
Monitorování spotřebitelských skupin
Sledujte offsety skupin spotřebitelů, přiřazení oddílů a metriky zpoždění, abyste zachytili úzká hrdla zpracování, než ovlivní navazující systémy.
Víceklastrová podpora
Připojte více clusterů Kafka k jedinému dashboardu a okamžitě mezi nimi přepínejte pro centralizovaný přehled napříč prostředími.
KRaft Mode Broker
Přibalený broker Kafka běží v režimu KRaft – bez závislosti na ZooKeeperu – což zjednodušuje nasazení a snižuje provozní nároky.
Proč provozovat Kafbat Kafka UI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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