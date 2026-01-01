Instalujte EmbyStat jedním kliknutím.
Ovládací panel statistik a analýz pro mediální servery Emby a Jellyfin s podrobnými přehledy knihovny a zprávami o sledovanosti.
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Co všechno můžete s produktem EmbyStat vytvořit
EmbyStat je specializovaná aplikace pro analýzu a statistiky pro mediální servery Emby a Jellyfin. Připojuje se přímo k API vašeho mediálního serveru, aby shromažďovala data o vaší knihovně, zvyklostech sledování a výkonu serveru, a prezentuje informace prostřednictvím vizuálních ovládacích panelů a podrobných zpráv.
Nasazení EmbyStat na VPS zajišťuje nepřetržitý sběr dat na pozadí a vždy dostupné analýzy, aniž by spotřebovávalo zdroje na samotném mediálním serveru. Trvalé úložiště uchovává historické statistiky pro dlouhodobou analýzu trendů a plánovaný sběr udržuje zprávy aktuální bez ručního zásahu.
Hlavní funkce EmbyStat
Knihovní statistiky
Podrobné přehledy vaší filmové a televizní knihovny podle žánru, kvality, jazyka a hodnocení poskytují kompletní obraz vaší mediální sbírky.
Zobrazení Analytiky
Sledování historie sledování a diváckých návyků uživatelů odhaluje, jaký obsah je sledován, znovu sledován nebo zůstává nedokončený.
Detekce duplicit
Vyhledává duplicitní soubory ve vaší knihovně, čímž pomáhá uvolnit úložný prostor a udržet čistou, dobře uspořádanou sbírku.
Monitorování stavu serveru
Sleduje metriky výkonu serveru a aktivitu uživatelů, aby pomohl identifikovat úzká místa a zajistil plynulý zážitek ze streamování.
Interaktivní grafy
Vizuální dashboardy s grafy a diagramy usnadňují prozkoumávání trendů a sdílení poznatků z knihovny na první pohled.
Proč provozovat EmbyStat u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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