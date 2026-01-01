Implementujte KitchenOwl: instalace na jedno kliknutí.
Sdílený nákupní seznam, správce receptů a plánovač jídel s vlastním hostingem, který udržuje celou domácnost v synchronizaci z jakéhokoli zařízení.
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Co všechno můžete s produktem KitchenOwl vytvořit
KitchenOwl je open-source aplikace s vlastním hostingem pro domácnosti, která slouží k vytváření nákupních seznamů, správě receptů a plánování jídel. Backend Flask se propojuje s webovým a mobilním uživatelským rozhraním Flutter, aby udržoval nákupní seznamy, zásoby ve spíži a uložené recepty synchronizované v reálném čase napříč zařízeními každého člena domácnosti – telefony v obchodě, tablety v kuchyni, notebooky kdekoli jinde.
Vlastní hostování KitchenOwl na vašem VPS udržuje nákupní zvyklosti, sbírky receptů a domácí rutiny uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, spíše než u bezplatné SaaS služby, která zpeněžuje data o nákupech spotřebitelů. Nasazení v jednom kontejneru je dodáváno s SQLite pro nízkou spotřebu zdrojů, podporuje neomezený počet domácností a receptů a integruje se s mobilními aplikacemi na iOS a Android pro úpravu seznamů v obchodě.
Hlavní funkce KitchenOwl
Sdílené nákupní seznamy
Nákupní seznamy synchronizované v reálném čase napříč telefony, tablety a notebooky, aby všichni viděli stejný seznam při nakupování nebo plánování.
Recepty a plánování jídel
Ukládejte recepty (nebo je importujte z URL adres), plánujte jídla v kalendáři a automaticky generujte nákupní seznam z vybraných receptů.
Sledování spíže
Sledujte položky, které již máte po ruce, aby je plánování jídel mohlo odečíst z vygenerovaného nákupního seznamu a vyhnout se duplicitním nákupům.
Více domácností
Provozujte oddělené domácnosti na jedné instanci, každá s izolovanými seznamy, recepty a členy pro sdílené domovy nebo širší rodinu.
Aplikace pro iOS a Android
Vlastní mobilní aplikace se připojují k vaší vlastní instanci pro rychlé aktualizace seznamů, nakupování offline a zadávání položek pomocí čárového kódu.
Chytré návrhy
Návrhy položek a řazení s ohledem na uličky urychlují vytváření seznamů tím, že se učí, které položky vaše domácnost obvykle kupuje společně.
Proč provozovat KitchenOwl u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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