Nasaďte OpenBao jedním kliknutím.
Open-source platforma pro správu důvěrných informací pro bezpečné ukládání klíčů API, hesel, certifikátů a dalších citlivých dat.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem OpenBao vytvořit
OpenBao je komunitně řízená open-source odnož HashiCorp Vault, vytvořená za účelem poskytování bezpečné a centralizované správy citlivých údajů pro týmy a aplikace. Umožňuje vám ukládat, přistupovat a obměňovat dynamické citlivé údaje, šifrovací klíče a přihlašovací údaje prostřednictvím jednotného API, aniž byste rozptylovali citlivá data napříč konfiguračními soubory nebo proměnnými prostředí.
Vlastní hostování OpenBao na svém vlastním VPS znamená, že vaše citlivé údaje nikdy neopustí vaši infrastrukturu – nejsou zde žádné limity použití, žádná závislost na dodavateli a žádné riziko, že by poskytovatel SaaS získal přístup k vašim přihlašovacím údajům. Získáte plnou sadu funkcí kompatibilních s Vault pod vaší kontrolou.
Hlavní funkce OpenBao
Dynamická tajemství
Generujte krátkodobé přihlašovací údaje na vyžádání pro databáze a cloudové poskytovatele, automaticky zrušené, jakmile již nejsou potřeba.
Šifrované úložiště klíč-hodnota
Ukládejte libovolná tajemství v klidovém stavu s šifrováním AES-256-GCM, aby citlivé hodnoty nebyly nikdy vystaveny na disku.
Podrobné řízení přístupu
Definujte pravidla přístupu založená na zásadách, která omezují, které služby a uživatelé mohou číst, zapisovat nebo vypisovat konkrétní tajné cesty.
Více autentizačních metod
Ověřujte aplikace a uživatele pomocí tokenů, userpass, AppRole, LDAP, JWT a dalších metod, aniž byste změnili svůj pracovní postup.
Úplné auditní protokolování
Každý požadavek a odpověď jsou zaznamenávány do auditních záznamů odolných proti manipulaci, což vám poskytuje kompletní záznam pro dodržování předpisů a reakci na incidenty.
HTTP API a CLI
Integrujte získávání tajemství do libovolného jazyka nebo pipeline pomocí REST API nebo multiplatformního bao CLI.
Proč provozovat OpenBao u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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