Nasaďte Hermes Workspace s instalací na jedno kliknutí.
Open-source velitelské centrum pro vašeho agenta Hermes AI – chat, paměť, dovednosti, terminál a soubory v jednom rozhraní.
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Co všechno můžete s produktem Hermes Workspace vytvořit
Hermes Workspace je open-source webové UI, které promění AI agenta Hermes (od NousResearch) v plnohodnotné řídicí centrum. Spojuje v sobě multi-modelový chat, trvalou paměť, katalog více než 100 dovedností, integrovaný terminál přímo v prohlížeči a Conductor pro orchestraci paralelních podřízených agentů — to vše v jediném self-hostovaném rozhraní.
Self-hosting Hermes Workspace na vašem VPS znamená, že vaše konverzace, paměť agenta a přihlašovací údaje zůstanou na své vlastní infrastruktuře. Získáte plnou kontrolu nad tím, kterého poskytovatele AI použijete (Anthropic, OpenAI, OpenRouter, Ollama, Groq, Mistral a další), bez poplatků za zprávu a bez toho, aby data opustila váš server.
Hlavní funkce Hermes Workspace
Více modelový chat
Přepínejte mezi místními modely Claude, GPT, Gemini, Ollama a jakýmkoli koncovým bodem kompatibilním s OpenAI uprostřed konverzace, aniž byste ztratili kontext.
Trvalá paměť a 100+ dovedností
Agent si pamatuje napříč relacemi a může čerpat z rozsáhlého katalogu dovedností. Procházejte a upravujte paměť a dovednosti živě z uživatelského rozhraní (UI).
Integrovaný terminál
Spouštějte příkazy přímo v pracovním prostoru s plnobarevným pty nativním pro prohlížeč – bez přepínání do samostatné relace SSH.
Conductor – Paralelní Agenti
Spouštějte a monitorujte více podagentů souběžně pomocí orchestrátoru misí Conductor a živé sítě pracovníků.
Mobilní PWA
Plná funkční parita na počítači, tabletu a telefonu. Nainstalujte si na domovskou obrazovku a spouštějte s push oznámeními.
Vlastnictví vlastně hostovaných dat
Všechny relace agenta, paměť a přihlašovací údaje k API zůstávají na vašem VPS bez omezení využití a bez sdílení dat s třetími stranami.
Proč provozovat Hermes Workspace u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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