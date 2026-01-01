Implementujte Explo jednoklikovou instalací.
Samohostovaný vyhledávač hudby, který automaticky vytváří playlisty z doporučení ListenBrainz a stahuje je do vaší knihovny.
Vyberte si VPS balíček pro Explo
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Explo vytvořit
Explo je server pro objevování hudby s vlastním hostingem, který propojuje vaši historii poslechu z ListenBrainz s vaší osobní hudební knihovnou. Stahuje týdenní a denní doporučené playlisty z ListenBrainz, najde odpovídající skladby přes YouTube nebo Soulseek, stáhne je a vytvoří playlisty přímo v Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic nebo MPD — automaticky, podle vámi nastaveného plánu.
Na rozdíl od streamovacích služeb, které uzamykají doporučení za předplatné a neprůhledné algoritmy, vám Explo poskytuje plnou transparentnost: každé doporučení je dohledatelné k vašim skutečným poslechovým datům na ListenBrainz a každá stažená skladba žije na vašem vlastním serveru. Vestavěné webové rozhraní vám umožňuje spravovat plány, procházet historii playlistů a konfigurovat všechny integrace bez úprav konfiguračních souborů.
Hlavní funkce Explo
ListenBrainz objevování
Stahuje playlisty Weekly Exploration, Weekly Jams a Daily Jams přímo z vašeho účtu ListenBrainz — doporučení, která jsou zcela formována vaší vlastní historií poslechu.
Víceserverová podpora
Integruje se s Navidrome, Jellyfin, Emby, Plex, Subsonic, Airsonic a MPD a vytváří seznamy skladeb přímo uvnitř jakéhokoli hudebního serveru, který již používáte.
Plánovaná automatizace
Konfigurovatelné cron plány automaticky spouštějí objevování – stačí to nastavit jednou a nová hudba se objeví ve vaší knihovně každý týden bez nutnosti ručních zásahů.
Stahování z YouTube a Soulseek
Vyhledává a stahuje skladby přes YouTube (s yt-dlp) nebo Soulseek (přes Slskd), s filtry kvality, výběrem formátu a chytrou deduplikací.
Správa webového UI
Procházejte archivy playlistů, spouštějte ruční spuštění, upravujte plány a spravujte všechna nastavení hudebního serveru z jediného ověřeného rozhraní prohlížeče.
Proč provozovat Explo u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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