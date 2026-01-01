Nasaďte Warracker jednoklikovou instalací.
Systém pro správu záruk s vlastním hostingem pro sledování záruk produktů, účtenek a reklamací na jednom místě.
Vyberte si VPS balíček pro Warracker
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Warracker vytvořit
Warracker je open-source aplikace pro správu záruk, která centralizuje všechny vaše záruky na produkty, nákupní doklady a historii reklamací v jediném vlastním hostovaném panelu. Namísto prohledávání e-mailových vláken, kartoték nebo tabulek získáte prohledávatelnou databázi s upozorněními na vypršení platnosti, úložištěm dokumentů a víceuživatelským přístupem pro týmy a domácnosti.
Vlastní hostování Warrackeru na vašem vlastním VPS znamená, že vaše nákupní doklady, skeny faktur a sériová čísla produktů zůstanou na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Díky proaktivním e-mailovým a push notifikacím přes Apprise obdržíte včasná upozornění před vypršením záruk, abyste mohli jednat, dokud se krytí stále vztahuje.
Hlavní funkce Warracker
Upozornění na vypršení záruky
Dostávejte e-mailová a push oznámení prostřednictvím více než 100 služeb, včetně Telegramu, Slacku a Discordu, než vyprší záruky.
Úložiště dokumentů
Nahrajte a připojte účtenky, faktury a manuály přímo ke každému záručnímu záznamu pro okamžité vyhledání v případě potřeby.
Sledování životního cyklu nároků
Spravujte záruční reklamace komplexně s aktualizacemi stavu a plnou viditelností v celém procesu reklamací.
Pokročilé vyhledávání a filtrování
Vyhledejte okamžitě jakoukoli záruku podle názvu produktu, sériového čísla, dodavatele nebo vlastních štítků napříč celým vaším katalogem.
Víceuživatelský přístup
Sdílejte záznamy o záruce napříč týmem nebo domácností s oprávněními dle rolí a administrátorskými ovládacími prvky.
Import a export CSV
Migrujte stávající záruční záznamy z tabulek pomocí importu CSV a exportujte svá data kdykoli pro úplnou přenositelnost.
Proč provozovat Warracker u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.