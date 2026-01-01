Implementujte Crawl4AI s instalací na jedno kliknutí.
Open-source webový prohledávač, který převádí webové stránky do čistého Markdownu připraveného pro LLM pro datové pipeline umělé inteligence.
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Co všechno můžete s produktem Crawl4AI vytvořit
Crawl4AI je pokročilý webový prohledávač a nástroj pro scraping navržený speciálně pro aplikace umělé inteligence. Transformuje webový obsah do strukturovaného výstupu ve formátu Markdown připraveného pro LLM, čímž se stává ideálním základem pro systémy RAG (Retrieval-Augmented Generation), tréninkové datové sady a obsahové pipeline řízené umělou inteligencí. S více než 50 000 hvězdičkami na GitHubu se stal preferovaným řešením pro procházení webu v komunitě vývojářů umělé inteligence.
Platforma podporuje plnou kontrolu prohlížeče pro weby náročné na JavaScript, asynchronní procházení s poolováním prohlížečů, inteligentní filtrování obsahu a přístup k RESTful API – vše zabaleno s dashboardem pro monitorování v reálném čase a interaktivním hřištěm. Vlastní hostování Crawl4AI na vašem VPS vám poskytuje vyhrazený výpočetní výkon pro intenzivní operace procházení webu a plnou kontrolu nad zpracováním dat, aniž byste citlivý obsah směrovali přes služby třetích stran.
Hlavní funkce Crawl4AI
Výstup připravený pro LLM
Převádí procházené stránky do čistého Markdownu optimalizovaného pro přímé vkládání do pipeline jazykových modelů a systémů RAG.
Úplné ovládání prohlížeče
Zpracovává stránky vykreslované JavaScriptem a dynamický obsah pomocí sdružování prohlížečů pro vysoce výkonnou a přesnou extrakci dat.
Přístup k RESTful API
Zpřístupňuje HTTP koncové body pro integraci webového procházení do stávajících aplikací a automatizovaných datových toků.
Monitorování v reálném čase
Vestavěný ovládací panel a interaktivní prostředí vám umožňují sledovat operace procházení, testovat strategie extrakce a ladit konfigurace živě.
Inteligentní filtrování
Strategie strukturované extrakce filtrují šum a izolují relevantní obsah, a snižují tak potřebu následného zpracování ve vaší AI pipeline.
Proč provozovat Crawl4AI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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