Nasaďte FeedCraft pomocí instalace na jedno kliknutí.
RSS middleware s vlastním hostingem, které používá AI k překladu, shrnutí, filtrování a čištění jakéhokoli kanálu, než se dostane k vašemu čtenáři.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem FeedCraft vytvořit
FeedCraft je open-source RSS middleware, který se nachází mezi jakýmkoli zdrojovým kanálem a vaší čtečkou a transformuje každý článek prostřednictvím konfigurovatelných kroků zpracování zvaných „Crafts“. Dokáže extrahovat celý text článku z ořezaných kanálů, překládat titulky a texty článků prostřednictvím LLM kompatibilního s OpenAI, generovat AI shrnutí a úvody, filtrovat propagační příspěvky pomocí pravidel přirozeného jazyka a dokonce převádět HTML stránky, JSON API nebo výsledky vyhledávání na zcela nové RSS kanály.
Vlastní hostování FeedCraftu na vašem vlastním VPS udržuje každý článek a každý LLM prompt na infrastruktuře, kterou ovládáte, odstraňuje omezení rychlosti a výpadky, které trápí sdílené veřejné instance, a umožňuje vám nasměrovat zpracování AI na libovolného poskytovatele — OpenAI, Gemini, lokální model Ollama nebo jakýkoli koncový bod kompatibilní s OpenAI — který nejlépe vyhovuje vašemu rozpočtu a jazykovému pokrytí.
Hlavní funkce FeedCraft
AI překlad a souhrny
Přeložte názvy a těla článků do libovolného cílového jazyka a připojte souhrny generované umělou inteligencí prostřednictvím LLM kompatibilního s OpenAI s vlastními výzvami podle Craftu.
Plnotextová extrakce
Nahraďte zkrácené výňatky z RSS úplným obsahem článků, včetně režimu fulltext-plus vykreslovaného prohlížečem pro weby, které načítají text pomocí JavaScriptu.
HTML/JSON/Vyhledávání do RSS
Vestavěné vizuální generátory přeměňují libovolné webové stránky, odpovědi JSON API (s importem curl) a výsledky vyhledávačů na stabilní kanály RSS.
Přenosné a dokovací režimy
Přidejte předponu k jakékoli URL kanálu pro jednorázové zpracování, nebo definujte pojmenované Recepty v administrátorském rozhraní pro připnutí trvalých transformovaných URL kanálů, ke kterým se váš čtenář přihlásí.
AtomCraft a FlowCraft
Skládejte atomické operace (proxy, limit, překlad, shrnutí, zkrášlení, ignorování reklamy) do opakovaně použitelných pipeline, přizpůsobených každému zdrojovému kanálu.
Middleware nezávislý na čtečce
Funguje s FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux nebo s jakoukoli čtečkou, která pracuje se standardním RSS, bez nutnosti pluginu nebo integrace účtu.
Proč provozovat FeedCraft u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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