Implementujte Grimoire instalací na jedno kliknutí.
Samoobslužný správce záložek s tagováním, fulltextovým vyhledáváním a extrakcí metadat s podporou AI.
Vyberte si VPS balíček pro Grimoire
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Grimoire vytvořit
Grimoire je správce záložek s otevřeným zdrojovým kódem, navržený tak, aby byl trvalým, prohledávatelným domovem pro vše, co si uložíte z webu. Ukládá záložky s automatickou extrakcí metadat — název stránky, popis, favicona a snímek obrazovky — aby vaše sbírka zůstala užitečná dlouho poté, co zapomenete, proč jste si něco uložili.
Na rozdíl od složek záložek prohlížeče, které se synchronizují s cloudovými službami dodavatelů, vlastní hostování Grimoire na vašem VPS udržuje vaši historii čtení, výzkumné odkazy a uložené zdroje zcela soukromé. Jediný kontejner s vestavěným úložištěm SQLite znamená, že není nic k údržbě — stačí uložit, označit štítkem a vyhledávat.
Hlavní funkce Grimoire
Automatická extrakce metadat
Grimoire automaticky načítá název, popis, favicon a snímek obrazovky pro každou záložku, čímž udržuje vaši knihovnu uspořádanou bez ruční námahy.
Plnotextové vyhledávání
Prohledávejte názvy záložek, popisy, štítky a poznámky, abyste okamžitě našli cokoli ve vaší sbírce.
Štítky a kategorie
Uspořádejte záložky pomocí flexibilních štítků a kategorií a poté filtrujte svou knihovnu, abyste našli přesně to, co potřebujete.
Značkování asistované AI
Volitelně připojte poskytovatele AI pro automatické navrhování značek a souhrnů na základě obsahu stránky.
Rozšíření prohlížeče
Ukládejte záložky přímo z Chromu nebo Firefoxu pomocí rozšíření na jedno kliknutí, aniž byste opustili stránku, kterou právě čtete.
Proč provozovat Grimoire u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
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Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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