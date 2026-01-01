Implementujte instalaci Mayan EDMS jedním kliknutím.
Podniková správa dokumentů s otevřeným zdrojovým kódem, OCR, fulltextovým vyhledáváním, pracovními postupy, oprávněními na základě rolí a správou verzí.
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Co všechno můžete s produktem Mayan EDMS vytvořit
Mayan EDMS je bezplatný, open-source systém pro správu dokumentů podnikové úrovně, který zachycuje, ukládá, organizuje a načítá dokumenty vaší organizace prostřednictvím čistého webového rozhraní. Postavený na Django a používaný ve zdravotnictví, právních, vládních a finančních organizacích po celém světě, Mayan poskytuje OCR, fulltextové vyhledávání, automatizované pracovní postupy, podrobnou kontrolu přístupu na základě rolí, historii verzí a složky řízené metadaty — funkce, které se obvykle nacházejí v komerčních produktech DMS, jež stojí tisíce dolarů za licenci.
Vlastní hostování Mayan EDMS na vašem VPS udržuje každý dokument, auditní záznam a pracovní postup uvnitř vaší infrastruktury namísto procházení přes SaaS třetí strany. Dokumenty jsou uloženy šifrovaně v klidovém stavu a bohatý systém oprávnění vám umožňuje oddělit viditelnost mezi odděleními, klienty nebo rozsahy dodržování předpisů.
Hlavní funkce Mayan EDMS
OCR a plnotextové vyhledávání
Vestavěné OCR extrahuje text z naskenovaných souborů PDF a obrázků, indexuje každé slovo pro okamžité fulltextové vyhledávání napříč celou knihovnou dokumentů.
Automatizované pracovní postupy
Definujte vícestupňové schvalovací pracovní postupy s podmíněným směrováním, paralelním posuzováním a spouštěnými akcemi při přechodech stavu dokumentu.
Oprávnění na základě rolí
Granulární řízení přístupu na úrovni dokumentů, složek a typů metadat vám umožňuje oddělit viditelnost podle oddělení, klienta nebo rozsahu souladu.
Složky a metadata
Uspořádejte dokumenty do hierarchických skříní s vlastními poli metadat, chytrými pravidly pro ukládání a filtrováním na základě štítků pro rychlé vyhledávání.
Historie verzí a protokol auditu
Každé nahrání, úprava, komentář a zobrazení prochází verzováním a auditováním, což poskytuje kompletní auditní stopu pro dodržování předpisů a regulační požadavky.
REST API a integrace
Komplexní REST API a systém webhooků usnadňují integraci Mayanu se stávajícími CRM, ERP a platformami pro elektronický podpis.
Proč provozovat Mayan EDMS u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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