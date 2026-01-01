Implementujte Super produktivitu s instalací na jedno kliknutí.
Pokročilý správce úloh kombinující seznamy úkolů, sledování času, Pomodoro časovač a integrace s Jira, GitHub a GitLab v jednom nástroji.
Vyberte si VPS balíček pro Super Productivity
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Super Productivity vytvořit
Super Productivity sjednocuje správu úkolů, sledování času a integrace vývojářských nástrojů do jediné aplikace. Kombinuje strukturované seznamy úkolů s časovým rozvržením na bázi Pomodoro, automatické generování časových výkazů a přímé integrace s Jira, GitHub, GitLab a Trello — takže přiřazené úkoly se dostávají do vašeho seznamu úkolů bez ručního zadávání a pracovní záznamy se automaticky synchronizují zpět.
Vlastní hosting na vašem VPS zpřístupňuje Super Productivity z jakéhokoli prohlížeče bez nutnosti instalace desktopové aplikace, přičemž vaše data úkolů, detaily klientů a pracovní vzorce zůstávají na infrastruktuře, kterou kontrolujete. Žádné analytické nástroje, žádná telemetrie a žádné poplatky za uživatele.
Hlavní funkce Super Productivity
Integrované sledování času
Sledujte čas na úkol s automatickým generováním časových výkazů – ideální pro fakturaci klientům, reportování sprintů a pochopení, jak trávíte svůj čas.
Pomodoro časovač
Vestavěná podpora techniky Pomodoro s nastavitelnými intervaly práce a přestávek a připomenutími pro udržení soustředění a zabránění vyhoření.
Synchronizace Jira a GitHub
Automaticky importujte přiřazené tikety Jira a problémy GitHub do vašeho seznamu úkolů a odesílejte záznamy práce zpět, aby byly projektové nástroje synchronizované.
Podúkoly a projekty
Organizujte práci s hierarchickými podúkoly, projekty a barevně odlišenými štítky, aby složité iniciativy zůstaly strukturované a zvládnutelné.
Metriky produktivity
Sleduje dokončené úkoly, čas soustředění a denní vzorce v průběhu času, abyste mohli identifikovat úzká místa v pracovním postupu a zlepšit své návyky.
Proč provozovat Super Productivity u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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