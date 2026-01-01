Implementujte TimeTagger s instalací na jedno kliknutí.
Osobní sledovač času s důrazem na soukromí, s interaktivní časovou osou, značkami, reporty a vestavěným pracovním postupem Pomodoro.
Vyberte si VPS balíček pro TimeTagger
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem TimeTagger vytvořit
TimeTagger je open-source webový sledovač času postavený na interaktivní časové ose a pracovním postupu řízeném štítky, namísto rigidních hierarchií projektů. Navržený pro nezávislé pracovníky, konzultanty a jednotlivce, kteří účtují hodinově, nahrazuje neohrabaný software pro výkazy práce rychlým, klávesnicí ovladatelným uživatelským rozhraním, které běží v jakémkoli moderním prohlížeči a synchronizuje se napříč zařízeními.
Vlastní hostování TimeTaggeru na vašem vlastním VPS udržuje každou zaznamenanou minutu, štítek klienta a export faktur pod vaší kontrolou — žádný SaaS třetí strany, který by držel vaši fakturační historii jako rukojmí, žádné poplatky za uživatele a žádné riziko uzavření účtu během rušného týdne.
Hlavní funkce TimeTagger
Interaktivní časová osa
Vizualizujte si svůj den na přibližitelné časové ose, kde můžete přetahovat, měnit velikost a rozdělovat záznamy, aby přesně odpovídaly tomu, jak práce probíhala.
Štítkové sledování
Přeskočte striktní projektové hierarchie a označte práci volnými štítky, aby stejný záznam mohl patřit klientovi, úkolu a fakturačnímu kódu najednou.
PDF a CSV zprávy
Generujte filtrované reporty podle štítku, období nebo cíle a exportujte je jako PDF nebo CSV pro fakturaci, účetnictví a aktualizace týmu.
Cíle a Pomodoro
Nastavte denní, týdenní nebo měsíční hodinové cíle a spouštějte soustředěné Pomodoro sezení přímo uvnitř sledovače — nejsou potřeba žádné další aplikace.
Synchronizace napříč zařízeními
Sledujte z počítače, tabletu nebo telefonu pomocí responzivního webového UI a všechny změny se automaticky synchronizují zpět na váš vlastní server.
Soukromí již od návrhu
Všechny záznamy jsou uloženy v lokální databázi SQLite na vašem VPS, takže jména klientů, hodiny a fakturační údaje se nikdy nedostanou do cloudu třetí strany.
Proč provozovat TimeTagger u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.
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