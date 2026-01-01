Nasaďte Jump jedním kliknutím.
Samohostovaná úvodní stránka a stavová stránka v reálném čase, která vám poskytuje okamžitý přístup ke všem vašim oblíbeným stránkám z jediného, stylového panelu.
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Co všechno můžete s produktem Jump vytvořit
Jump je lehká, self-hostovaná úvodní stránka a monitor stavu v reálném čase, navržený tak, aby udržel všechny vaše důležité odkazy uspořádané na jednom místě. Postavený na PHP a spuštěný jako jediný Docker kontejner, se rychle načítá, zůstává bezpečný a ke svému běhu nevyžaduje žádnou databázi ani externí závislosti. Weby lze definovat ručně pomocí souboru JSON, automaticky je lze objevit z běžících Docker kontejnerů, nebo kombinací obojího.
Jump podporuje vlastní obrázky na pozadí a integraci s Unsplash, vícejazyčné zobrazení, kategorizaci webů na základě štítků, vyhledávání ovládané klávesnicí s konfigurovatelnými vyhledávači, a volitelnou integraci s Open Weather Map pro zobrazení místního času a počasí. Jeho čistý, responzivní design se přizpůsobuje desktopům i mobilním zařízením, což vám umožní dosáhnout jakékoli uložené služby jediným kliknutím z jakéhokoli zařízení.
Hlavní funkce Jump
Monitorování stavu v reálném čase
Jump kontroluje dostupnost každého webu na vašem dashboardu a zobrazuje indikátory stavu v reálném čase, abyste okamžitě věděli, zda je služba mimo provoz.
Docker Automatická detekce
Automaticky zobrazujte běžící Docker kontejnery jako položky na nástěnce pomocí štítků kontejnerů, čímž udržíte vaši úvodní stránku v synchronizaci s vaší infrastrukturou bez ručních aktualizací.
Organizace podle štítků
Seskupujte weby pomocí štítků a procházejte tematickými stránkami, přičemž své nejpoužívanější odkazy udržujte viditelné na domovské obrazovce, zatímco delší seznamy zůstanou úhledně roztříděné.
Klávesnicí řízené vyhledávání
Otevřete vyhledávací panel s více vyhledávači pomocí Ctrl+Shift+/ a vyhledávejte na Google, DuckDuckGo, Bing nebo v jakémkoli vlastním vyhledávači, aniž byste sáhli po myši.
Přizpůsobené pozadí a počasí
Použijte vlastní obrázky na pozadí nebo připojte Unsplash pro náhodné scenérie a přidejte API klíč Open Weather Map pro zobrazení místního času a aktuálních povětrnostních podmínek.
Databáze není potřeba
Jump běží jako jediný kontejner bez externí databáze, což velmi usnadňuje jeho nasazení, zálohování a přesun mezi servery.
Proč provozovat Jump u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
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