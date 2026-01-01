Implementujte PentAGI pomocí instalace jedním kliknutím.
Plně autonomní systém agentů umělé inteligence, který provádí komplexní úlohy penetračního testování z jednoho vlastně hostovaného ovládacího panelu.
Vyberte si VPS balíček pro PentAGI
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem PentAGI vytvořit
PentAGI je plně autonomní systém AI agentů, který provádí komplexní úlohy penetračního testování bez neustálého lidského dohledu. Orchestruje specializované AI agenty – plánovače, výzkumníky, kodéry a pentestery – kteří analyzují cíl, vybírají správné nástroje a spouštějí je uvnitř izolovaných Docker kontejnerů k odhalení a ověření zranitelností.
Připojte své vlastní klíče OpenAI, Anthropic nebo Google Gemini a PentAGI řídí celý proces, od průzkumu až po reportování, s využitím prohledávatelné znalostní báze podpořené databází pgvector a vestavěným webovým scraperem. Vlastní hosting na vašem VPS udržuje citlivá data ze skenování, přihlašovací údaje a zjištění zcela na vaší infrastruktuře namísto bezpečnostní služby třetí strany.
Hlavní funkce PentAGI
Autonomní AI asistenti
Agenti – plánovači, výzkumníci, kodéři a penetrační testeři spolupracují na provádění kompletních zakázek bez lidského vstupu krok za krokem.
Přineste si svůj LLM
Zapojte modely OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek nebo lokální modely Ollama a přepínejte mezi poskytovateli, kdykoli budete chtít.
Izolované spuštění nástroje
Agenti spustí jednorázové Docker kontejnery pro spouštění bezpečnostních nástrojů, čímž udržují každý příkaz izolovaný od hostitele.
Vektorová znalostní báze
Sdružená databáze pgvector poskytuje agentům dlouhodobou paměť o zjištěních, cílech a předchozích krocích napříč úkolem.
Integrované zkoumání na webu
Integrovaný nástroj pro sběr dat a vyhledávací konektory umožňují agentům shromažďovat zranitelnosti, bezpečnostní upozornění a dokumentaci na vyžádání.
Proč provozovat PentAGI u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.