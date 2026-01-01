Sleva až 69 % na Percona PMM

Nasaďte Percona PMM jedním kliknutím.

Open-source platforma pro monitorování a správu databází podporující MySQL, PostgreSQL, MongoDB a další.

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VPS spravovaný pomocí AI
139,99/měs.
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30denní záruka vrácení peněz
Nasaďte Percona PMM jedním kliknutím.

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68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Percona PMM vytvořit

Percona Monitoring and Management (PMM) je bezplatná open-source platforma účelově vytvořená pro pozorovatelnost databází. Shromažďuje metriky, analýzy dotazů a data o výkonu z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL a poté vše zobrazuje v předpřipravených panelech Grafana s podrobným rozborem jednotlivých dotazů. PMM obsahuje vestavěný modul Query Analytics (QAN), který přesně určuje pomalé dotazy, vysvětluje plány provádění a sleduje otisky dotazů v čase — což dává DBA potřebný přehled pro ladění výkonu bez nástrojů třetích stran.

Vlastní hostování PMM na vašem VPS udržuje citlivé databázové přihlašovací údaje a data dotazů zcela v rámci vaší vlastní infrastruktury. Nejsou zde žádné poplatky za hostitele, žádné poplatky za odchozí cloudový provoz a žádná závislost na dodavateli — jen plná kontrola nad dobou uchovávání, prahy upozornění a přizpůsobením panelů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Percona PMM

Podpora více databází

Monitorujte MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL z jediného rozhraní, aniž byste museli nasazovat samostatné monitorovací sady pro každý typ databáze.

Analytika dotazů

Identifikujte a analyzujte nejpomalejší a na zdroje nejnáročnější dotazy s rozpisem plánu provádění a sledováním historických otisků.

Předpřipravená dashboards

Desítky dashboardů Grafana jsou k dispozici ihned po instalaci a pokrývají interní funkce InnoDB, zpoždění replikace, oplog MongoDB a aktivitu vakuování PostgreSQL.

Integrované upozorňování

Definujte upozornění na základě prahových hodnot pro zpoždění replikace, využití disku, pomalé dotazy a saturaci připojení s vestavěným nástrojem Percona Alerting.

Poradci pro bezpečnostní hrozby

Automatizované bezpečnostní kontroly databáze označují konfigurační rizika, jako je chybějící ověřování, slabá hesla a odhalená administrátorská rozhraní.

Řízení uchovávání dat

Nastavte doby uchovávání metrik a rozlišení nezávisle, abyste vyvážili využití úložiště s granularitou, kterou potřebujete pro plánování kapacity.

Proč provozovat Percona PMM u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
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Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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