Nasaďte Percona PMM jedním kliknutím.
Open-source platforma pro monitorování a správu databází podporující MySQL, PostgreSQL, MongoDB a další.
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Co všechno můžete s produktem Percona PMM vytvořit
Percona Monitoring and Management (PMM) je bezplatná open-source platforma účelově vytvořená pro pozorovatelnost databází. Shromažďuje metriky, analýzy dotazů a data o výkonu z MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL a poté vše zobrazuje v předpřipravených panelech Grafana s podrobným rozborem jednotlivých dotazů. PMM obsahuje vestavěný modul Query Analytics (QAN), který přesně určuje pomalé dotazy, vysvětluje plány provádění a sleduje otisky dotazů v čase — což dává DBA potřebný přehled pro ladění výkonu bez nástrojů třetích stran.
Vlastní hostování PMM na vašem VPS udržuje citlivé databázové přihlašovací údaje a data dotazů zcela v rámci vaší vlastní infrastruktury. Nejsou zde žádné poplatky za hostitele, žádné poplatky za odchozí cloudový provoz a žádná závislost na dodavateli — jen plná kontrola nad dobou uchovávání, prahy upozornění a přizpůsobením panelů.
Hlavní funkce Percona PMM
Podpora více databází
Monitorujte MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB a ProxySQL z jediného rozhraní, aniž byste museli nasazovat samostatné monitorovací sady pro každý typ databáze.
Analytika dotazů
Identifikujte a analyzujte nejpomalejší a na zdroje nejnáročnější dotazy s rozpisem plánu provádění a sledováním historických otisků.
Předpřipravená dashboards
Desítky dashboardů Grafana jsou k dispozici ihned po instalaci a pokrývají interní funkce InnoDB, zpoždění replikace, oplog MongoDB a aktivitu vakuování PostgreSQL.
Integrované upozorňování
Definujte upozornění na základě prahových hodnot pro zpoždění replikace, využití disku, pomalé dotazy a saturaci připojení s vestavěným nástrojem Percona Alerting.
Poradci pro bezpečnostní hrozby
Automatizované bezpečnostní kontroly databáze označují konfigurační rizika, jako je chybějící ověřování, slabá hesla a odhalená administrátorská rozhraní.
Řízení uchovávání dat
Nastavte doby uchovávání metrik a rozlišení nezávisle, abyste vyvážili využití úložiště s granularitou, kterou potřebujete pro plánování kapacity.
Proč provozovat Percona PMM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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