Moderní webové uživatelské rozhraní pro spouštění Ansible playbooků, Terraform plánů, Bash skriptů a Pulumi stacků.
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Co všechno můžete s produktem Semaphore vytvořit
Semaphore je moderní open-source webové rozhraní pro správu a spouštění automatizačních nástrojů DevOps. Poskytuje přehledný dashboard pro spouštění Ansible playbooků, Terraform plánů, OpenTofu konfigurací, Bash skriptů a Pulumi stacků, aniž by vyžadoval přístup přes příkazovou řádku. Týmy mohou spravovat inventáře, přihlašovací údaje a historii spouštění prostřednictvím prohlížeče, přičemž si zachovávají plnou kontrolu nad kódem své infrastruktury.
Vlastní hostování Semaphore na vašem VPS centralizuje veškeré spouštění automatizace s auditními záznamy, plánovanými spuštěními a řízením přístupu pro týmy. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat a administrátorský účet, který je automaticky vytvořen při prvním spuštění s přihlašovacími údaji, které nakonfigurujete během nasazení.
Hlavní funkce Semaphore
Spouštěč Ansible playbooků
Spouštějte Ansible playbooky z webového rozhraní se správou inventáře, vkládáním proměnných a streamováním výstupu v reálném čase.
Podpora multi-nástrojů
Spouštějte Terraform, OpenTofu, Pulumi a skripty Bash společně s Ansible z jednoho jednotného rozhraní.
Plánované spuštění
Naplánujte automatické spuštění pomocí cron výrazů a prohlížejte historii provádění s podrobnými protokoly a sledováním stavu.
Správa přihlašovacích údajů
Ukládejte klíče SSH, přihlašovací údaje poskytovatelů cloudu a hesla trezoru bezpečně pomocí šifrovaného úložiště.
Týmová spolupráce
Spravujte přístup týmu s oprávněními na úrovni projektu, aby členové mohli spouštět autorizované úkoly bez přímého přístupu k serveru.
Integrace Git
Stahujte playbooky a automatizační kód přímo z úložišť Git s výběrem větve a tagu pro každý úkol.
Proč provozovat Semaphore u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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