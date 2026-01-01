Nasaďte Ryot jedním kliknutím.
Samohostovaný sledovač pro konzumaci médií, fitness aktivity, knihy a denní návyky.
Vyberte si VPS balíček pro Ryot
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Ryot vytvořit
Ryot (Roll Your Own Tracker) je open-source platforma s vlastním hostingem pro sledování médií, která konzumujete, tréninků, které dokončíte, knih, které čtete, a návyků, které si budujete. Stahuje metadata ze zdrojů jako TMDB, Audible a OpenLibrary, abyste trávili čas sledováním, nikoli psaním.
Hostování Ryotu na vašem vlastním VPS udržuje všechna vaše osobní data soukromá – žádné analýzy třetích stran, žádné reklamy a žádné riziko ukončení služby. Vlastníte každý záznam od prvního dne.
Hlavní funkce Ryot
Sledování médií
Zaznamenávejte si filmy, televizní pořady, anime, manga, podcasty a videohry s automatickými metadaty z TMDB, IGDB a dalších.
Zaznamenávání fitness
Zaznamenávejte tréninky a cvičení se sériemi, opakováními a váhami, abyste mohli sledovat svůj pokrok v průběhu času.
Sledování knih a audioknih
Sledování pokroku ve čtení a poslechu pomocí metadat načtených z OpenLibrary a Audible.
Import a export
Migrujte data z Goodreads, Trakt, MyAnimeList a dalších populárních trackerů pomocí vestavěných importérů.
Přístup k API
Plné GraphQL API s administrátorskými přístupovými tokeny pro vytváření vlastních integrací a automatizací.
Proč provozovat Ryot u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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