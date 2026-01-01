Instalace Speakr jedním kliknutím
Platforma pro přepis s umělou inteligencí s vlastním hostingem, která převádí mluvené audio do prohledávatelné, organizované znalosti.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Speakr vytvořit
Speakr je samoobslužná platforma pro AI transkripci a pořizování poznámek, navržená k zachycení, transkripci a porozumění vašemu zvukovému obsahu. Podporuje více transkripčních backendů – včetně WhisperX, OpenAI a Mistral – což vám dává flexibilitu vybrat si lokální nebo cloudové zpracování. Diarizace řečníků, hlasové profily a AI-generované souhrny pomáhají odhalit poznatky ze schůzek, rozhovorů a přednášek.
Díky podpoře více uživatelů, OIDC SSO, REST API s webhooky a integracím pro n8n, Zapier a Make, Speakr přirozeně zapadá do týmových pracovních postupů. Vlastní hosting udržuje všechny nahrávky a přepisy pod vaší plnou kontrolou.
Hlavní funkce Speakr
Flexibilní transkripční backendy
Připojte se k WhisperX, OpenAI, Mistral nebo k jakékoli kompatibilní službě ASR, aby vyhovovala vašim požadavkům na soukromí a přesnost.
Diarizace mluvčích
Automaticky identifikujte a označte jednotlivé mluvčí v nahrávkách, s podporou hlasových profilů při používání WhisperX.
AI shrnutí a vyhledávání
Generujte automatické souhrny a použijte sémantický režim Inquire k vyhledávání významu napříč celou svou knihovnou přepisů.
Víceuživatelský a SSO
Podporujte více uživatelů s podrobným sdílením, veřejnými odkazy a OIDC SSO včetně Keycloak, Azure AD, Google a Auth0.
Integrace pracovních postupů
Spusťte následnou automatizaci pomocí REST API a webhooků, s předpřipravenými konektory pro n8n, Zapier a Make.
Proč provozovat Speakr u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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