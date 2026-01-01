Implementujte EdgeDB: Instalace na jedno kliknutí.
Grafově-relační databáze nové generace postavená na PostgreSQL s moderním dotazovacím jazykem a intuitivním datovým modelem.
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Co všechno můžete s produktem EdgeDB vytvořit
EdgeDB je open-source databáze, která přetváří relační paradigma. Postavená na osvědčeném enginu PostgreSQL, zavádí bohatý objektově-relační datový model, dědičnost schématu a EdgeQL – dotazovací jazyk navržený tak, aby byl výraznější a bezpečnější než SQL. Vývojáři těží z počítaných vlastností, vlastností odkazů a vestavěných nástrojů pro migraci, které eliminují ruční správu schématu.
Vlastní hostování EdgeDB na vašem vlastním VPS vám dává plnou kontrolu nad konfigurací databáze, alokací zdrojů a rezidencí dat. Můžete vyladit nastavení PostgreSQL tak, aby odpovídalo vaší pracovní zátěži, implementovat vlastní strategie zálohování a integrovat se s vaší infrastrukturou bez omezení spravovaných databázových služeb.
Hlavní funkce EdgeDB
Dotazovací jazyk EdgeQL
Moderní alternativa k SQL s intuitivní syntaxí, komponovatelnými výrazy a výkonným procházením grafu objektů, které eliminuje složité dotazy s vícenásobným spojením.
Objektově-relační model
Definujte schémata pomocí objektových typů s dědičností a počítanými vlastnostmi, čímž se snižuje nesoulad impedance mezi kódem aplikace a databázovou vrstvou.
Automatické migrace
Generujte a aplikujte migrace schématu automaticky z vašich definic schématu, čímž eliminujete ručně psané skripty ALTER TABLE a nesoulad migrací.
UI administrace webu
Vestavěné prohlížečové rozhraní pro prozkoumávání schématu, interaktivní dotazy a vizualizaci dat bez instalace dalších nástrojů.
Typově bezpečné klientské knihovny
Oficiální nástroje pro tvorbu dotazů pro TypeScript, Python a Go generují plně typově bezpečný kód pro přístup k databázi přímo z vašeho schématu EdgeDB.
Proč provozovat EdgeDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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