Samoobslužný správce receptů s plánováním jídel, nákupními seznamy a organizací kuchařek.
Vyberte si VPS balíček pro Tandoor Recipes
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Tandoor Recipes vytvořit
Tandoor Recipes je open-source platforma pro správu receptů s bohatými funkcemi pro organizaci vašeho kulinářského života. Importujte recepty z jakékoli webové stránky, plánujte týdenní jídla, generujte nákupní seznamy a sdílejte kuchařky s rodinou — to vše z čistého webového rozhraní přístupného na jakémkoli zařízení. Vytvořeno komunitou pro self-hosting, dává vaši sbírku receptů pod vaši kontrolu bez reklam, předplatného nebo sběru dat.
Self-hosting Tandooru na vašem VPS udržuje všechny vaše recepty, jídelní plány a nákupní seznamy soukromé a přístupné odkudkoli. Toto nasazení zahrnuje PostgreSQL pro spolehlivé ukládání dat a integraci Traefik HTTPS. První uživatel, který se zaregistruje, se stane administrátorem — zakažte veřejné registrace po vytvoření svého účtu.
Hlavní funkce Tandoor Recipes
Import receptu
Importujte recepty z jakékékoli webové stránky s automatickým parsováním ingrediencí, pokynů a nutričních informací.
Plánování jídel
Naplánujte si jídla na týden pomocí kalendáře s přetahováním a automaticky generujte nákupní seznamy z naplánovaných receptů.
Nákupní seznamy
Vytvářejte a sdílejte nákupní seznamy, které kombinují ingredience z více receptů s automatickým slučováním množství.
Uspořádání kuchařky
Uspořádejte recepty do kuchařek, označte je klíčovými slovy a okamžitě vyhledávejte v celé své sbírce.
Víceuživatelské sdílení
Sdílejte prostory pro recepty s členy rodiny, každý se svými vlastními jídelními plány a nákupními seznamy.
Sledování výživy
Sledujte kalorie a makra u každého receptu s výživovými údaji z importovaných receptů nebo ručního zadání.
Proč provozovat Tandoor Recipes u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.