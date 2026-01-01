Implementujte Black Candy jednoklikovou instalací.
Server pro streamování hudby s vlastním hostingem, s čistým webovým přehrávačem a oficiálními mobilními aplikacemi pro vaši osobní hudební sbírku.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Black Candy vytvořit
Black Candy je open-source server pro streamování hudby s vlastním hostingem, který promění vaši osobní audio sbírku v soukromou streamovací službu, ke které máte přístup z libovolného prohlížeče nebo jeho oficiálních mobilních aplikací. Skenuje vaši knihovnu, čte metadata a obaly alb a vše prezentuje prostřednictvím čistého, responzivního webového přehrávače s playlisty, vyhledáváním a víceuživatelskými účty.
Na rozdíl od komerčních streamovacích platforem uchovává Black Candy každou skladbu, playlist a poslechový zvyk na infrastruktuře, kterou vlastníte. Nejsou zde žádné poplatky za předplatné, žádný katalog, který se mění bez varování, a žádná komprese vašich vysoce kvalitních souborů — jen vaše vlastní hudba, streamovaná v plné věrnosti z vašeho VPS na každé zařízení, které používáte.
Hlavní funkce Black Candy
Osobní streamování hudby
Streamujte svou vlastní sbírku z libovolného prohlížeče nebo z oficiálních mobilních aplikací, s kompletním obalem alba, metadaty a vyhledáváním.
Víceuživatelské účty
Dejte každému posluchači jeho vlastní přihlašovací údaje, seznamy skladeb a historii poslechů a sdílejte s nimi jednu knihovnu na jednom serveru.
Překódování za běhu
Automaticky převádí zvuk na datový tok pro plynulé streamování, takže přehrávání zůstane plynulé na pomalých nebo mobilních připojeních, aniž by se změnily originály.
Playlisty a Vyhledávání
Vytvářejte ruční nebo chytré seznamy skladeb a okamžitě najděte jakéhokoli interpreta, album nebo skladbu pomocí rychlého fulltextového vyhledávání.
Úplné vlastnictví dat
Vaše hudba, playlisty a data o poslechu zůstávají na vašem VPS – žádná předplatná, žádné sledování a žádný katalog, který zmizí.
Proč provozovat Black Candy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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