Implementujte Iceshrimp jedním kliknutím.
Decentralizovaná sociální síť ActivityPub postavená na .NET, navazující na Misskey s rychlejším a úspornějším backendem.
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Co všechno můžete s produktem Iceshrimp vytvořit
Iceshrimp.NET je kompletní přepsání serveru fediverse Iceshrimp, který nahrazuje původní stack Node.js moderním backendem .NET a frontendem Blazor WebAssembly. Výsledkem je federovaná sociální síť, která běží na ActivityPub se zlomkem paměti a zatížení CPU serverů rodiny Misskey, přičemž zůstává plně kompatibilní s širším fediverse.
Samohosting Iceshrimp na vašem VPS udržuje vaši komunitu, obsah a moderační zásady pod vaší kontrolou — bez algoritmických kanálů, bez reklamy a bez uzamčení platformy. API kompatibilní s Mastodonem také umožňuje uživatelům ponechat si své oblíbené mobilní a webové klienty.
Hlavní funkce Iceshrimp
Federace ActivityPub
Nativně se připojuje k Mastodonu, Misskey, Pleroma a zbytku fediverza, takže vaši uživatelé mohou sledovat a komunikovat napříč tisíci nezávislých serverů.
API kompatibilní s Mastodonem
Podpora pro populární klienty Mastodonu, jako jsou Elk, Phanpy, Ice Cubes a Tusky, znamená, že uživatelé mohou nadále používat aplikace, které již milují.
Štíhlý .NET Backend
Zcela nový backend .NET je výrazně rychlejší a úspornější na zdroje než servery rodiny Misskey, díky čemuž jsou menší plány VPS životaschopné pro federovaný hosting.
Konfigurovatelný veřejný náhled
Veřejný náhled pouze v HTML umožňuje odhlášeným návštěvníkům procházet lokální obsah, aniž by se odhalila celá klientská aplikace, s podrobnými ovládacími prvky nad tím, co se zobrazuje.
Autorizované seznamy načítání a blokování
Vestavěná podpora pro autorizované načítání, režimy federace s černou nebo bílou listinou a konfigurovatelné ověřování podpisu poskytuje administrátorům robustní nástroje pro moderování.
Migrace z Iceshrimp-JS
Dobře podporovaná cesta upgradu znamená, že stávající instance Iceshrimp-JS se mohou přesunout na nový backend, aniž by ztratily účty, příspěvky nebo sledování.
Proč provozovat Iceshrimp u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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