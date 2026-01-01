Implementujte Invoice Ninja instalací na jedno kliknutí.
Open-source fakturační, účetní a platební platforma vytvořená pro freelancery a malé podniky.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Invoice Ninja vytvořit
Invoice Ninja je na funkce bohatá open-source platforma pro vytváření faktur, sledování výdajů, správu klientů a přijímání plateb. Důvěřuje jí přes 100 000 firem po celém světě, podporuje více než 40 platebních bran, automatické upomínky, opakované faktury a sledování času — to vše v jedné self-hosted aplikaci.
Provozování Invoice Ninja na svém vlastním VPS udržuje vaše finanční data pod vaší kontrolou, bez poplatků za transakci, bez nákladů na předplatné a bez závislosti na dodavateli. Získáte plné vlastnictví záznamů klientů, historie plateb a finančních zpráv, aniž byste sdíleli citlivá obchodní data s poskytovateli SaaS třetích stran.
Hlavní funkce Invoice Ninja
Vícebránové platby
Přijímejte platby prostřednictvím Stripe, PayPal, Authorize.net a více než 40 dalších platebních bran přímo na klientských fakturách bez dodatečných předplatných.
Opakované faktury
Automatizujte fakturaci pro klienty s paušální platbou pomocí plánovaných faktur, které se generují a odesílají podle nastaveného cyklu bez ručního zásahu.
Evidence času
Zaznamenávejte fakturovatelné hodiny pomocí vestavěného časovače a převádějte sledovaný čas přímo na řádkové položky faktury jediným kliknutím.
Zákaznický portál
Poskytněte klientům značkový samoobslužný portál pro prohlížení faktur, provádění plateb a stahování výpisů, aniž by vás kontaktovali přímo.
Správa výdajů
Sledujte firemní výdaje, připojte účtenky a převeďte výdaje na fakturovatelné poplatky klientům v jednom bezproblémovém pracovním postupu.
Proč provozovat Invoice Ninja u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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