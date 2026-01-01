Nasaďte Mailpit jedním kliknutím.
Lehký nástroj pro testování e-mailů, který zachycuje zprávy SMTP a zobrazuje je v doručené poště založené na prohlížeči.
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Co všechno můžete s produktem Mailpit vytvořit
Mailpit je nástroj pro testování a ladění e-mailů s otevřeným zdrojovým kódem, vytvořený pro vývojáře. Spouští vestavěný SMTP server, který zachycuje všechny odchozí e-maily z vašich aplikací a zobrazuje zachycené zprávy v přehledné, prohledávatelné webové schránce – aniž by kdy odesílal poštu skutečným příjemcům. Díky tomu je bezpečné testovat toky e-mailových oznámení, iterovat e-mailové šablony a ověřovat konfigurace SMTP ve vývojových a testovacích prostředích.
Mailpit je moderní, aktivně udržovaná náhrada za MailHog (který již není udržován). Dodává se jako jediný odlehčený binární soubor s rychlým úložištěm zpráv založeným na SQLite, fulltextovým vyhledáváním, renderováním HTML e-mailů, REST API a volitelnou autentizací SMTP a uživatelského rozhraní – to vše s zanedbatelnými nároky na paměť.
Hlavní funkce Mailpit
Zachycení SMTP e-mailu
Funguje jako zásuvný SMTP server, který zachycuje odchozí poštu z jakékékoli aplikace, čímž zabraňuje náhodnému doručení na skutečné e-mailové adresy během vývoje.
Doručená pošta v prohlížeči
Zobrazujte, vyhledávejte a kontrolujte všechny zachycené zprávy v responzivním webovém uživatelském rozhraní s plným vykreslováním HTML, zobrazením zdrojového kódu a rozvržením přizpůsobeným pro mobilní zařízení.
Přístup k REST API
Dotazujte se, mažte a spravujte zprávy programově prostřednictvím zdokumentovaného REST API, což umožňuje integraci s automatizovanými testovacími sadami a CI/CD pipeline.
Plnotextové vyhledávání
Hledejte napříč předměty zpráv, adresami odesílatelů a příjemců a tělem zprávy pro rychlé nalezení konkrétních e-mailů během testování.
Označování zpráv
Automaticky označovat zprávy podle typu – HTML, přílohy, vložené obrázky – pro rychlé vizuální filtrování napříč velkým objemem testovacích e-mailů.
Proč provozovat Mailpit u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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