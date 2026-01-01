Implementujte Firefly III instalací jedním kliknutím.
Převezměte plnou kontrolu nad svými osobními financemi pomocí zabezpečeného účetního systému s podvojným účetnictvím, který si hostujete sami.
Vyberte si VPS balíček pro Firefly III
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Firefly III vytvořit
Firefly III je zlatým standardem pro správu osobních financí s vlastním hostingem. Poskytuje komplexní platformu pro sledování vašich příjmů, výdajů a rozpočtů s přesností profesionálního účetního softwaru. Systém podvojného účetnictví zaznamenává každou transakci s úplným kontextem zdroje a cíle, čímž vytváří přesnou účetní knihu, kterou můžete kdykoli auditovat.
Vlastním hostingem na vašem vlastním VPS eliminujete riziko sdílení citlivých finančních dat s agregátory třetích stran, čímž zajistíte, že vaše čisté jmění, výdajové návyky a zůstatky na účtech zůstanou přísně důvěrné, bez poplatků za předplatné a bez těžby dat.
Hlavní funkce Firefly III
Podvojné účetnictví
Zajistěte finanční přesnost s profesionálním systémem, který sleduje každý cent napříč více účty.
Pokročilé rozpočtování
Nastavte složité měsíční nebo roční rozpočty a dostávejte vizuální indikátory, když se blížíte ke svým limitům.
Pravidla automatizace
Ušetřete čas vytvořením vlastních pravidel, která automaticky kategorizují a označují transakce na základě popisů nebo částek.
Podrobné zprávy
Vytvářejte přehledné grafy a diagramy k vizualizaci svého čistého jmění, svých vzorců útraty a svého finančního růstu v průběhu času.
Proč provozovat Firefly III u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.