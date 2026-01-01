Implementujte Krayin CRM jedním kliknutím.
Open-source Laravel CRM pro komplexní správu potenciálních zákazníků, kontaktů, obchodních příležitostí a vztahů se zákazníky.
Vyberte si VPS balíček pro Krayin CRM
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.
Co všechno můžete s produktem Krayin CRM vytvořit
Krayin CRM je bezplatný open-source framework pro řízení vztahů se zákazníky, postavený na Laravelu a Vue.js. Poskytuje prodejním týmům kompletní pracovní prostředí pro životní cyklus zákazníka — od získávání a kvalifikace potenciálních zákazníků přes sledování obchodních příležitostí, generování nabídek a poprodejní aktivity — bez licencování na uživatele nebo závislosti na dodavateli.
Vlastní hostování Krayin na svém vlastním VPS udržuje každého potenciálního zákazníka, kontakt, e-mailovou komunikaci a údaje o příjmech uvnitř infrastruktury, kterou kontrolujete, a umožňuje vývojářům rozšířit CRM pomocí balíčků Laravel, vlastních atributů a REST API tak, aby odpovídalo způsobu, jakým váš tým skutečně prodává.
Hlavní funkce Krayin CRM
Vizuální prodejní trychtýře
Přetáhněte potenciální zákazníky přizpůsobitelnými fázemi Kanbanu, aby obchodníci a manažeři vždy viděli stav obchodů na první pohled.
Řízení leadů
Získávání potenciálních zákazníků z webových formulářů, přiřazování vlastníků, hodnocení podle zdroje a převádění kvalifikovaných zájemců na účty a nabídky.
Vlastní atributy
Přidejte přizpůsobená pole k potenciálním zákazníkům, kontaktům, organizacím a nabídkám, aniž byste se dotkli kódu, a přizpůsobte tak CRM vašemu prodejnímu procesu.
Citáty a produkty
Generujte značkové nabídky z vestavěného katalogu produktů s pravidly pro daně a slevy a poté je sledujte až do úspěšného uzavření.
E-mail a aktivity
Zaznamenávejte hovory, schůzky a e-maily ke každému záznamu, s náhledy kalendáře a následnými připomenutími, aby se obchody posouvaly.
Webové formuláře a API
Publikujte vložené webové formuláře pro získávání potenciálních zákazníků a použijte REST API k synchronizaci dat s vaším stávajícím marketingovým systémem.
Proč provozovat Krayin CRM u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Doporučená serverová lokace:
Kontrola...
Začněte lokálně. Expandujte globálně
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.
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