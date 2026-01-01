Nasaďte TubeSync jedním kliknutím.
Automaticky synchronizujte a stahujte kanály a playlisty YouTube na váš VPS jako PVR pro online video.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem TubeSync vytvořit
TubeSync je nástroj pro YouTube s vlastním hostováním ve stylu PVR, který monitoruje kanály a playlisty a automaticky stahuje nová videa, jakmile jsou zveřejněna. Funguje jako DVR pro online obsah, udržuje vaši knihovnu médií aktuální bez ručního zásahu.
Vlastní hostování TubeSync na VPS znamená, že stahování běží nepřetržitě na pozadí, i když jsou vaše zařízení vypnutá. Integruje se s mediálními servery Plex a Jellyfin, automaticky zpracovává metadata a miniatury a podporuje filtrování klíčových slov a omezení kvality pro úsporu úložného prostoru.
Hlavní funkce TubeSync
Automatická synchronizace kanálů
Sledujte kanály a seznamy skladeb YouTube a automaticky stahujte nová videa, jakmile budou zveřejněna.
Integrace Plex a Jellyfin
Stažená videa jsou organizována se správnými metadaty a náhledy pro bezproblémový import do knihoven Plex nebo Jellyfin.
Kontrola kvality
Nastavte maximální mezní hodnoty rozlišení a předvolby formátu pro vyvážení kvality videa a dostupného úložného prostoru.
Filtrování klíčových slov
Filtrujte videa ke stažení na základě klíčových slov v názvu, s vyloučením obsahu, který neodpovídá vašim zájmům.
Proč provozovat TubeSync u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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