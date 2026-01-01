Implementujte LinkStack jedním kliknutím
Platforma link-in-bio s vlastním hostingem pro vytváření značkových vstupních stránek s neomezeným počtem odkazů a plnou kontrolou nad designem.
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Co všechno můžete s produktem LinkStack vytvořit
LinkStack je open-source platforma pro odkazy v biu, která umožňuje tvůrcům, firmám a organizacím centralizovat všechny jejich důležité odkazy na jedné přizpůsobitelné vstupní stránce. Postavená na PHP a Laravelu, nabízí neomezené odkazy, vlastní šablony, ikony sociálních sítí, analýzu kliknutí a podporu více uživatelů ihned po instalaci — funkce, které komerční alternativy jako Linktree obvykle uzamykají za placenými tarify.
Vlastní hostování LinkStacku na vašem vlastním VPS udržuje analýzu návštěvnosti, data o kliknutích a konfiguraci stránky zcela pod vaší kontrolou, bez poplatků za předplatné na stránku, bez vkládané reklamy na bezplatných úrovních a bez rizika pozastavení vašeho odkazu v biu platformou třetí strany. Připojte vlastní doménu přes Traefik a stránka se stane plně brandovanou součástí vaší vlastní infrastruktury.
Hlavní funkce LinkStack
Neomezené odkazy
Přidejte tolik odkazů, sekcí a stránek, kolik potřebujete, bez měsíčních limitů, omezení položek nebo poplatků za odkaz od poskytovatele SaaS.
Vlastní šablony
Vyberte si z vestavěných témat nebo kompletně přepracujte stránky pomocí vlastního CSS, pozadí, tvarů tlačítek a animací tak, aby odpovídaly vaší značce.
Integrované analytické nástroje
Sledujte zobrazení stránek a počet kliknutí na jednotlivé odkazy v administraci, aniž byste do prohlížečů vašich návštěvníků vkládali sledovací pixely třetích stran.
Víceuživatelská podpora
Hostujte stránky pro celé týmy nebo agentury se samostatnými uživatelskými účty, přístupem založeným na rolích a centralizovanou správou na jedné instanci.
Sociální a vlastní ikony
Přidejte ikony pro hlavní sociální sítě a vlastní nahrané ikony, aby odkazy zůstaly vizuálně konzistentní a okamžitě rozpoznatelné.
Aktualizace jedním kliknutím
Nové verze aplikujte přímo z administračního panelu pomocí vestavěného aktualizátoru, čímž udržíte svou instanci aktuální bez opětovného sestavení kontejneru.
Proč provozovat LinkStack u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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