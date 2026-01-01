Implementujte MLflow jedním kliknutím.
Open-source platforma pro sledování experimentů ML, správu modelů a monitorování aplikací LLM v produkčním prostředí.
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Co všechno můžete s produktem MLflow vytvořit
MLflow je největší open-source platforma pro AI inženýrství s více než 60 miliony stažení měsíčně. Pokrývá kompletní životní cyklus strojového učení: zaznamenávání parametrů a metrik experimentů, porovnávání běhů napříč konfiguracemi, registrování modelů pro nasazení a správu jejich postupu přes stagingová a produkční prostředí. Nativně podporuje PyTorch, TensorFlow, scikit-learn, Hugging Face, LangChain a desítky dalších ML frameworků prostřednictvím autologgingu, což vyžaduje minimální změny v kódu pro jeho přijetí.
Verze 3 rozšiřuje MLflow do éry LLM s distribuovaným trasováním založeným na OpenTelemetry pro agenty a volání LLM, systematickým vyhodnocováním s více než 50 vestavěnými hodnotiteli, registrem promptů s úplným sledováním původu a AI bránou, která směruje provoz napříč OpenAI, Anthropic a dalšími poskytovateli s omezením rychlosti a kontrolou nákladů. Self-hosting udržuje všechny trasování, artefakty a metadata modelů na infrastruktuře, kterou kontrolujete.
Hlavní funkce MLflow
Sledování experimentů
Zaznamenávejte parametry, metriky, tagy a artefakty pro každé tréninkové spuštění. Porovnejte experimenty vedle sebe, abyste identifikovali nejlepší konfiguraci modelu.
Registr modelů
Centrálně spravujte modely ML napříč přípravným a produkčním prostředím s historií verzí, schvalovacími pracovními postupy a řízením přístupu na úrovni týmu.
LLM a trasování agentů
Zachyťte kompletní trasování založené na OpenTelemetry každého volání LLM a kroku agenta. Ladte latenci, náklady na tokeny a kvalitu výstupu v produkčním prostředí.
Hodnocení LLM
Provádějte systematická hodnocení pomocí více než 50 vestavěných metrik a hodnotitelů LLM. Sledujte regrese kvality dříve, než se dostanou k produkčním uživatelům.
Registr výzev
Verzujte, testujte a nasazujte výzvy s kompletním sledováním původu. Automaticky optimalizujte výzvy pomocí nejmodernějších algoritmů pro zlepšení výkonu úkolů.
AI brána
Směrujte požadavky LLM napříč OpenAI, Anthropic a dalšími poskytovateli prostřednictvím jednotného API kompatibilního s OpenAI, s omezením rychlosti a kontrolou nákladů.
Proč provozovat MLflow u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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