Implementujte Joomla s instalací jedním kliknutím.
Výkonný open-source redakční systém pro tvorbu dynamických webových stránek, portálů a webových aplikací s vícejazyčnou podporou.
Vyberte si VPS balíček pro Joomla
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Joomla vytvořit
Joomla je propracovaný systém pro správu obsahu s otevřeným zdrojovým kódem (CMS) s více než 100 miliony stažení, který pohání vše od osobních blogů a komunitních portálů až po podnikové aplikace a vládní weby. Jeho pokročilá správa uživatelů, vestavěná vícejazyčná podpora pro více než 75 jazyků a tisíce rozšíření z něj dělají jednu z nejflexibilnějších dostupných platforem CMS.
Hostování Joomly na vašem vlastním VPS vám poskytuje vyhrazené zdroje, úplnou kontrolu nad konfigurací PHP a MySQL a žádná omezení sdíleného hostingu – takže se váš web škáluje s vaším publikem bez nepředvídatelného výkonu nebo poplatků za návštěvníka.
Hlavní funkce Joomla
Vestavěné vícejazyčné
Spravujte obsah ve více než 75 jazycích nativně — bez nutnosti pluginů třetích stran, díky čemuž je ideální pro mezinárodní podniky a organizace.
Pokročilé řízení přístupu
Nastavte podrobná oprávnění s více uživatelskými skupinami a úrovněmi přístupu, což vám umožní přesně kontrolovat, kdo může vytvářet, upravovat nebo publikovat obsah.
Tisíce rozšíření
Rozšiřte Joomla pomocí šablon, komponent, modulů a pluginů z Joomla Extensions Directory pro přidání jakékoli funkcionality, kterou váš web vyžaduje.
Integrované SEO nástroje
Generujte přívětivé adresy URL, meta popisy a soubory Sitemap automaticky pro zlepšení pozic ve vyhledávačích bez dalších pluginů.
Verzování obsahu
Sledujte každou změnu článků a vraťte se k jakékoli předchozí verzi, čímž chráníte svůj obsah před náhodnými úpravami nebo nežádoucími revizemi.
Proč provozovat Joomla u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.