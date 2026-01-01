Implementujte WBO jedním kliknutím.
Kolaborativní tabule v reálném čase pro týmový brainstorming, vzdálené schůzky a vizuální plánování na sdíleném plátně.
Vyberte si VPS balíček pro WBO
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WBO vytvořit
WBO (Whiteboard Online) je samoobslužná kolaborativní tabule v reálném čase, která umožňuje více uživatelům kreslit, psát a anotovat na sdíleném nekonečném plátně současně. Podporuje volné kreslení, geometrické tvary, text a vkládání obrázků s okamžitou synchronizací mezi všemi připojenými účastníky.
Samoobslužné hostování WBO na VPS poskytuje týmům soukromou tabuli, která zůstává aktivní mezi relacemi, aniž by vystavovala obsah službám třetích stran. Trvalé plátno zůstává přístupné na stabilní URL adrese pro probíhající projekty, což z něj činí ideální nástroj pro vzdálené plánování sprintů, výuku, technické diagramy a kreativní brainstormingové sezení.
Hlavní funkce WBO
Spolupráce v reálném čase
Více uživatelů kreslí a přidává poznámky na stejném plátně současně s okamžitou synchronizací a bez nutnosti obnovení.
Trvalé plátno
Obsah tabule se automaticky ukládá a je přístupný na stejné URL adrese, kdykoli se účastníci znovu připojí.
Kreslicí nástroje
Kreslení od ruky, geometrické tvary, textové popisky a nahrávání obrázků pokrývají celou škálu případů použití tabule.
Účet není potřeba
Kdokoli s URL adresou tabule se může okamžitě připojit a přispívat bez registrace nebo přihlašovacích překážek.
Proč provozovat WBO u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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