Implementujte Maloja jedním kliknutím.
Samoobslužná hudební scrobble databáze, která promění vaši historii poslechu v osobní žebříčky, statistiky a profily ve stylu Last.fm.
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Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem Maloja vytvořit
Maloja je open-source samoobslužný hudební scrobbler – představte si osobní Last.fm – který zaznamenává každou skladbu, kterou přehrajete, a historii přeměňuje na žebříčky, hodnocení nejlepších umělců, grafy časových pulsů a roční souhrny. Přijímá scrobble z klientů, kteří již podporují API Last.fm, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblery a přímé integrace API z přehrávačů jako Plex, Jellyfin a Navidrome.
Samoobslužné hostování Maloja na vašem vlastním VPS uchovává soukromý, trvalý záznam vašich poslechových dat namísto toho, abyste je nechali na platformě třetí strany, která může zaniknout, změnit ceny nebo upravit způsob, jakým jsou data vystavena. V kombinaci s obohacením metadat z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB získáte bohatý osobní hudební panel, který přežije změny dodavatelů.
Hlavní funkce Maloja
Osobní poslechové žebříčky
Procházejte nejlepší umělce, alba a skladby napříč konfigurovatelnými časovými rozsahy s žebříčky, trendovými liniemi a srovnáními za jednotlivá období.
Last.fm-kompatibilní API
Přijímejte scrobble z jakéhokoli klienta, který komunikuje s API Last.fm – telefony, desktopové přehrávače, skripty – aniž byste museli psát vlastní adaptéry.
Integrace přehrávačů
Přijímejte scrobble přímo z Plex, Jellyfin, Navidrome, více scrobblerů, mpdscribble a dalších komunitních mostů.
Pulzní časové grafy
Vizualizujte si, jak často posloucháte konkrétní umělce, alba nebo skladby v průběhu týdnů, měsíců a let, abyste odhalili svá znovuobjevení a poslechové maratony.
Obohacení metadat
Stahujte obrázky umělců a obaly alb z Last.fm, Spotify, MusicBrainz a TheAudioDB, aby váš ovládací panel vypadal dokonale hned po vybalení.
Proxy scroblování pro Last.fm
Volitelně přeposílejte příchozí scrobble na Last.fm, aby se váš stávající veřejný profil stále aktualizoval, zatímco si zároveň vytváříte soukromý archiv.
Proč provozovat Maloja u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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