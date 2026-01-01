Nasaďte DumbDrop s instalací jedním kliknutím.
Základní nahrávač souborů metodou drag-and-drop, který ukládá soubory přímo do složky — bez databáze, bez účtů, bez starostí.
Vyberte si VPS balíček pro DumbDrop
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem DumbDrop vytvořit
DumbDrop je záměrně minimalistická aplikace pro nahrávání souborů od DumbWare.io, postavená na myšlence, že sdílení souborů se serverem by nemělo vyžadovat účetní systém, úložiště objektů ani cloudové předplatné. Rozhraní je jediná zóna pro přetažení souborů – přetáhněte soubory a ty se uloží na disk do nakonfigurovaného adresáře pro nahrávání, který plně ovládáte.
Navzdory malému rozsahu DumbDrop nabízí praktické doplňky, jako je volitelná ochrana PIN kódem, podpora nahrávání adresářů, konfigurovatelné limity velikosti, filtrování přípon souborů a oznámení Apprise. Vlastní hostování na VPS udržuje nahrané soubory soukromé, odstraňuje poplatky za přenos dat za gigabyte od služeb třetích stran a poskytuje vám spolehlivý předávací bod pro spolupracovníky, kteří nemají přístup k shellu nebo SFTP.
Hlavní funkce DumbDrop
Drag-and-drop nahrávání
Přetáhněte jeden soubor, více souborů nebo celou složku na stránku a původní adresářová struktura bude zachována na disku.
Bez nutnosti databáze
Nahrané soubory jsou zapisovány přímo do připojeného adresáře, takže zálohy jsou prostou kopií složky a není co migrovat.
Volitelná ochrana PINem
Nastavte 4-10místný PIN k omezení nahrávání na sdílených serverech, aniž byste museli zavádět kompletní autentizační systém.
Apprise oznámení
Dostávejte oznámení prostřednictvím libovolného kanálu podporovaného službou Apprise pokaždé, když dorazí nový soubor, s přizpůsobitelnými šablonami pro název souboru, velikost a využití úložiště.
Výpis souborů a vyčištění
Povolte volitelný prohlížeč souborů pro stahování nebo mazání nahraných souborů přímo z webového rozhraní bez přístupu SSH.
Přípona a omezení velikosti
Omezte povolené typy souborů a omezte velikost nahrávaných souborů, aby zóna pro nahrávání odpovídala vašemu záměru použití.
Proč provozovat DumbDrop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
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