Implementujte useSend jednoklikovou instalací.
Open-source infrastruktura pro odesílání e-mailů – hostujte si sami svou transakční a marketingovou e-mailovou platformu.
Vyberte si VPS balíček pro useSend
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem useSend vytvořit
useSend je open-source alternativa k Resend, SendGrid a Postmark, která vám umožňuje plně ovládat celou vaši infrastrukturu pro odesílání e-mailů. Postavená na Next.js s AWS SES jako doručovacím backendem, poskytuje čisté REST API a SMTP bránu pro transakční i marketingové e-maily — bez poplatků za e-mail nebo závislosti na dodavateli.
Vlastní hostování useSend na vašem VPS dává vaše odesílací domény, seznamy odběratelů a e-mailové analýzy plně pod vaši kontrolu. Získáte jednotný ovládací panel pro monitorování doručitelnosti, správu domén, zpracování nedoručených zpráv a webhooků a plánování kampaní — to vše z infrastruktury, kterou vlastníte.
Hlavní funkce useSend
REST API a SMTP
Posílejte e-maily prostřednictvím REST API přívětivého pro vývojáře nebo standardního SMTP — plně kompatibilní se stávajícími aplikacemi a e-mailovými knihovnami.
Analytika doručení
Sledujte doručené, otevřené, kliknuté a nedoručené e-maily v reálném čase s vestavěným analytickým panelem.
Správa domén
Přidejte a ověřte vlastní odesílací domény s pokyny pro záznamy DNS, čímž udržíte reputaci e-mailu spojenou s vaší vlastní infrastrukturou.
Naplánované odesílání
Naplánujte e-maily pro budoucí doručení pomocí rozhraní Schedule API, což umožňuje drip kampaně a transakční toky zohledňující časová pásma.
Události webhooku
Dostávejte události doručení v reálném čase – nedoručení, stížnosti, otevření a kliknutí – prostřednictvím konfigurovatelných webhooks pro následné zpracování.
Proč provozovat useSend u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
Konečně tu máme poskytovatele VPS hostingu, který to dělá správně! Ceny jsou příznivé a portál je naprosto vynikající – je vidět, že Hostinger respektuje čas svých uživatelů. Zálohování funguje bez problémů, podpora je skvělá a vše je neuvěřitelně spolehlivé. Celé to prostě šlape jako hodinky.
Když jsem přišel o přístup k instanci n8n, kterou si sám hostuju, obrátil jsem se na podporu Hostingeru a nemůžu si je vynachválit. Kodee a Mohammad z týmu podpory byli neuvěřitelně trpěliví a pečliví.
Moc děkuji Carle za pomoc s upgradem n8n na mém VPS od Hostingeru. Profesionální a odborný přístup. Ještě jednou díky, Carlo.
VPS od Hostingeru je naprosto špičkový. Prostě vždycky funguje a je rychlý a stabilní. Nikdy nejsou žádné výpadky.
Jsem velmi spokojen s konkrétními službami, které od Hostingeru využívám. Není to tak drahé jako jinde, přitom mají opravdu skvělé VPS i ceny.