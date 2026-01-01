Sleva až 69 % na Pastefy

Implementujte Pastefy s instalací jedním kliknutím.

Vlastní pastebin s zvýrazňováním syntaxe pro více než 100 jazyků, organizací složek, ochranou heslem a REST API pro programový přístup.

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139,99/měs.
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Implementujte Pastefy s instalací jedním kliknutím.

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Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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197,99/měs.
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Bandwidth: 8 TB
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Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
68% sleva
KVM 1
443,99
139,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 304,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 1
RAM: 4 GB
Prostor na NVMe disku: 50 GB
Bandwidth: 4 TB
NEJOBLÍBENĚJŠÍ
64% sleva
KVM 2
545,99
197,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
Bandwidth: 16 TB
66% sleva
KVM 8
1 649,99
558,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 8
RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Pastefy vytvořit

Pastefy je platforma pro vlastní hosting textových úryvků (pastebin), která vývojářům a týmům nabízí soukromou, na funkce bohatou alternativu k veřejným službám pro sdílení kódu. Díky zvýraznění syntaxe pro více než 100 programovacích jazyků, organizaci složek pro sbírky úryvků, příspěvkům chráněným heslem a konfigurovatelné době platnosti pokrývá všechny scénáře sdílení kódu, aniž by citlivý obsah odesílala na servery třetích stran. REST API umožňuje programové vytváření úryvků z CI pipeline, editorů a automatizačních skriptů.

Vlastní hosting Pastefy na vašem VPS udržuje API klíče, přihlašovací údaje k databázi, interní konfigurace a proprietární logiku zcela ve vaší infrastruktuře. Eliminujete omezení velikosti a rychlosti veřejných pastebin služeb a získáte možnost vynucovat vlastní zásady uchovávání dat, které splňují bezpečnostní a compliance požadavky vaší organizace.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Pastefy

Zvýrazňování syntaxe

Podporuje více než 100 programovacích a značkovacích jazyků s přesným zvýrazňováním, díky čemuž je složitý kód čitelný během revizí, ladicích relací a párového programování.

Vložky chráněné heslem

Uzamkněte citlivé úryvky heslem, aby si pouze oprávnění příjemci mohli prohlížet přihlašovací údaje, konfigurační soubory nebo proprietární kód sdílený během řešení problémů.

Organizace složek

Seskupte související úryvky do složek a udržujte spravované sbírky opakovaně použitelných šablon, konfiguračních příkladů a referenčních implementací.

Platnost vložení

Nastavte doby platnosti, aby citlivé informace pro ladění, dočasné tokeny a protokoly incidentů byly automaticky odstraněny bez nutnosti ručního čištění.

Přístup k REST API

Vytvářejte a načítávejte ústřižky programově z CI/CD pipeline, pluginů editoru a automatizačních skriptů pomocí jednoduchého REST API.

Proč provozovat Pastefy u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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Začněte lokálně. Expandujte globálně

Docker VPS hosting, na který je spoleh

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30denní záruka vrácení peněz

Vyzkoušejte si vše bez rizika díky naší 30denní záruce vrácení peněz. Podrobnosti najdete v našich podmínkách pro vracení plateb.

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