Implementujte Pastefy s instalací jedním kliknutím.
Vlastní pastebin s zvýrazňováním syntaxe pro více než 100 jazyků, organizací složek, ochranou heslem a REST API pro programový přístup.
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Co všechno můžete s produktem Pastefy vytvořit
Pastefy je platforma pro vlastní hosting textových úryvků (pastebin), která vývojářům a týmům nabízí soukromou, na funkce bohatou alternativu k veřejným službám pro sdílení kódu. Díky zvýraznění syntaxe pro více než 100 programovacích jazyků, organizaci složek pro sbírky úryvků, příspěvkům chráněným heslem a konfigurovatelné době platnosti pokrývá všechny scénáře sdílení kódu, aniž by citlivý obsah odesílala na servery třetích stran. REST API umožňuje programové vytváření úryvků z CI pipeline, editorů a automatizačních skriptů.
Vlastní hosting Pastefy na vašem VPS udržuje API klíče, přihlašovací údaje k databázi, interní konfigurace a proprietární logiku zcela ve vaší infrastruktuře. Eliminujete omezení velikosti a rychlosti veřejných pastebin služeb a získáte možnost vynucovat vlastní zásady uchovávání dat, které splňují bezpečnostní a compliance požadavky vaší organizace.
Hlavní funkce Pastefy
Zvýrazňování syntaxe
Podporuje více než 100 programovacích a značkovacích jazyků s přesným zvýrazňováním, díky čemuž je složitý kód čitelný během revizí, ladicích relací a párového programování.
Vložky chráněné heslem
Uzamkněte citlivé úryvky heslem, aby si pouze oprávnění příjemci mohli prohlížet přihlašovací údaje, konfigurační soubory nebo proprietární kód sdílený během řešení problémů.
Organizace složek
Seskupte související úryvky do složek a udržujte spravované sbírky opakovaně použitelných šablon, konfiguračních příkladů a referenčních implementací.
Platnost vložení
Nastavte doby platnosti, aby citlivé informace pro ladění, dočasné tokeny a protokoly incidentů byly automaticky odstraněny bez nutnosti ručního čištění.
Přístup k REST API
Vytvářejte a načítávejte ústřižky programově z CI/CD pipeline, pluginů editoru a automatizačních skriptů pomocí jednoduchého REST API.
Proč provozovat Pastefy u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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