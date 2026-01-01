Implementujte Temporal jedním kliknutím.
Open-source platforma pro spouštění trvalých pracovních postupů k vytváření chybovzdorných, dlouhodobě běžících aplikací ve velkém měřítku.
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Co všechno můžete s produktem Temporal vytvořit
Temporal je open-source platforma pro spouštění odolných pracovních postupů, která umožňuje vývojářům psát dlouhotrvající, chybám odolné aplikace jako běžný kód. Pracovní postupy napsané v Temporal automaticky přežijí pády procesů, síťové partitiony a selhání infrastruktury – bez nutnosti ručního checkpointingu, stavových automatů v databázích nebo složité logiky opakování. Když se worker restartuje, provádění pokračuje přesně tam, kde skončilo.
Toto nasazení spouští celý stack Temporal: server s PostgreSQL pro perzistenci a Elasticsearch pro vyhledávání historie pracovních postupů a viditelnost. Zahrnuté webové uživatelské rozhraní (UI) vám umožňuje monitorovat aktivní pracovní postupy, kontrolovat historie událostí, vyhledávat napříč spuštěními podle stavu nebo vlastních atributů a spouštět signály – což vašemu týmu poskytuje plnou pozorovatelnost běžících obchodních procesů.
Hlavní funkce Temporal
Trvalé provedení
Pracovní postupy přežijí pády procesů a restarty infrastruktury automaticky, pokračují přesně tam, kde skončily, bez dodatečné infrastruktury.
Viditelnost pracovního postupu
Vyhledávání poháněné technologií Elasticsearch umožňuje filtrovat a kontrolovat spuštění pracovních postupů podle stavu, typu pracovního postupu, vlastních atributů vyhledávání nebo časového rozmezí.
Automatické opakování
Definujte zásady opakování s konfigurovatelným zpožděním pro jakoukoli aktivitu, aby se přechodné chyby zpracovaly bez nutnosti měnit kód aplikace.
Dlouhodobé pracovní postupy
Nativně podporuje pracovní postupy, které běží minuty, dny nebo roky – včetně plánovaných časovačů, kroků lidského schvalování a externích signálů.
Vícejazyčné SDK
Pracovníci se připojují přes gRPC pomocí oficiálních SDK pro Go, Python, Javu, TypeScript, .NET a PHP.
Proč provozovat Temporal u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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