Sleva až 69 % na Temporal

Implementujte Temporal jedním kliknutím.

Open-source platforma pro spouštění trvalých pracovních postupů k vytváření chybovzdorných, dlouhodobě běžících aplikací ve velkém měřítku.

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Implementujte Temporal jedním kliknutím.

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RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB
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KVM 2
545,99
202,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 380,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 2
RAM: 8 GB
Prostor na NVMe disku: 100 GB
Bandwidth: 8 TB
69% sleva
KVM 4
913,99
278,99/měs.
Vybrat balíček
Automatické obnovení za 710,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
Počet jader vCPU: 4
RAM: 16 GB
Prostor na NVMe disku: 200 GB
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KVM 8
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Automatické obnovení za 1 268,99 Kč/měs. na 2 let. Zrušit lze kdykoli.
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RAM: 32 GB
Prostor na NVMe disku: 400 GB
Bandwidth: 32 TB

Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc

Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma
Správce Dockeru
Rychlý přístup k logům kontejnerů
Aktualizace jedním kliknutím
Procesory AMD EPYC
NVMe SSD úložiště
Rychlost sítě 1 Gb/s
Veřejné API
Datacentra po celém světě
Doména na 1 rok zdarma

Všechny balíčky se hradí předem. Měsíční sazba odpovídá celkové ceně balíčku vydělené příslušným počtem měsíců.

Co všechno můžete s produktem Temporal vytvořit

Temporal je open-source platforma pro spouštění odolných pracovních postupů, která umožňuje vývojářům psát dlouhotrvající, chybám odolné aplikace jako běžný kód. Pracovní postupy napsané v Temporal automaticky přežijí pády procesů, síťové partitiony a selhání infrastruktury – bez nutnosti ručního checkpointingu, stavových automatů v databázích nebo složité logiky opakování. Když se worker restartuje, provádění pokračuje přesně tam, kde skončilo.

Toto nasazení spouští celý stack Temporal: server s PostgreSQL pro perzistenci a Elasticsearch pro vyhledávání historie pracovních postupů a viditelnost. Zahrnuté webové uživatelské rozhraní (UI) vám umožňuje monitorovat aktivní pracovní postupy, kontrolovat historie událostí, vyhledávat napříč spuštěními podle stavu nebo vlastních atributů a spouštět signály – což vašemu týmu poskytuje plnou pozorovatelnost běžících obchodních procesů.

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Co všechno můžete s produktem {name} vytvořit

Hlavní funkce Temporal

Trvalé provedení

Pracovní postupy přežijí pády procesů a restarty infrastruktury automaticky, pokračují přesně tam, kde skončily, bez dodatečné infrastruktury.

Viditelnost pracovního postupu

Vyhledávání poháněné technologií Elasticsearch umožňuje filtrovat a kontrolovat spuštění pracovních postupů podle stavu, typu pracovního postupu, vlastních atributů vyhledávání nebo časového rozmezí.

Automatické opakování

Definujte zásady opakování s konfigurovatelným zpožděním pro jakoukoli aktivitu, aby se přechodné chyby zpracovaly bez nutnosti měnit kód aplikace.

Dlouhodobé pracovní postupy

Nativně podporuje pracovní postupy, které běží minuty, dny nebo roky – včetně plánovaných časovačů, kroků lidského schvalování a externích signálů.

Vícejazyčné SDK

Pracovníci se připojují přes gRPC pomocí oficiálních SDK pro Go, Python, Javu, TypeScript, .NET a PHP.

Proč provozovat Temporal u Hostingeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Spuštění jedním kliknutím

Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.

Spuštění jedním kliknutím

Zabezpečení, na které je spoleh

Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.

Zabezpečení, na které je spoleh

Integrovaný správce Dockeru

Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.

Integrovaný správce Dockeru

Doporučená serverová lokace:

Kontrola...

Začněte lokálně. Expandujte globálně

Vyberte si server co nejblíže svým uživatelům a zrychlete tak načítání. Datová centra máme v Severní i Jižní Americe, Evropě a Asii.
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