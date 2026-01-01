Implementujte WebTop instalací jedním kliknutím.
Plné desktopové prostředí Linuxu ve vašem prohlížeči s trvalými relacemi, správou souborů a podporou zvuku/videa.
Vyberte si VPS balíček pro WebTop
Každý balíček obsahuje vše potřebné a něco navíc
Co všechno můžete s produktem WebTop vytvořit
WebTop poskytuje kompletní desktopové prostředí Linuxu přístupné z jakéhokoli prohlížeče prostřednictvím streamování KasmVNC. Vyvinuto společností LinuxServer.io, nabízí KDE, XFCE a další desktopová prostředí s trvalým úložištěm domovského adresáře, integrovanou správou souborů, průchodem zvuku a videa a plynulým grafickým výkonem prostřednictvím konfigurace sdílené paměti.
Vlastní hostování WebTopu na VPS vám poskytuje bezpečný vzdálený desktop přístupný bez VPN nebo klientského softwaru RDP. Je ideální pro spouštění grafických aplikací Linuxu z omezených prostředí a poskytuje konzistentní vývojové nebo produktivní pracovní prostředí přístupné z jakéhokoli zařízení s prohlížečem.
Hlavní funkce WebTop
Desktop v prohlížeči
Získejte přístup k plnohodnotné ploše Linuxu z libovolného prohlížeče bez instalace VPN, RDP nebo softwaru klienta vzdálené plochy.
Více desktopových prostředí
Vyberte si z KDE, XFCE, MATE a dalších desktopových prostředí v závislosti na vašem pracovním postupu a preferencích zdrojů.
Trvalé úložiště
Domovský adresář a data aplikací přetrvávají mezi relacemi, takže vaše soubory a konfigurace zůstávají nedotčené i po opětovném připojení.
Zvuková a obrazová podpora
Průchod multimédií umožňuje přehrávání zvuku a videa v rámci kontejnerizovaného desktopového prostředí.
Zabezpečený vzdálený přístup
Přistupujte k ploše přes HTTPS pomocí Traefiku, aniž byste přímo vystavovali porty RDP nebo VNC internetu.
Proč provozovat WebTop u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
S VPS hostingem od Hostingeru jsem maximálně spokojený! Dostupnost je naprosto špičková, takže můj web běží bez jediného problému. A kdykoliv potřebuju s něčím pomoct, technická podpora reaguje vždy rychle a je velmi nápomocná.
U Hostingeru všechno šlape jako hodinky. Líbí se mi kombinace AI chatbota a možnosti rychlého spojení s operátorem, když AI na něco nestačí. A jejich VPS, to je prostě pecka: naprosto stabilní a bez jakýchkoliv výkyvů. Velké díky patří vývojářům a všem, kdo se na tom podílí. Jen tak dál! 🚀
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