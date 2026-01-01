Implementujte drawDB instalací na jedno kliknutí.
Bezplatný open-source prohlížečový editor databázových diagramů pro vizuální navrhování a dokumentování schémat relačních databází.
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Co všechno můžete s produktem drawDB vytvořit
drawDB je bezplatný, open-source editor entitně-relačních diagramů databází, který běží zcela v prohlížeči. Umožňuje vývojářům a správcům databází navrhovat, vizualizovat a dokumentovat schémata relačních databází prostřednictvím plátna s funkcí drag-and-drop — a poté exportovat hotový návrh jako příkazy SQL DDL připravené ke spuštění na MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB nebo SQL Serveru.
Vlastní hostování drawDB poskytuje vašemu týmu sdílený interní nástroj pro návrh databází, aniž byste posílali detaily schématu cloudovým službám třetích stran. Protože aplikace je čistě frontendová bez závislosti na backendu nebo databázi, nasazuje se jako jeden lehký kontejner a zůstává v provozu bez ohledu na dostupnost externích služeb.
Hlavní funkce drawDB
Vizuální návrh schématu
Přetahujte tabulky, definujte sloupce a datové typy a kreslete vztahy na plátně, aniž byste ručně psali SQL.
Export a import SQL
Generujte DDL připravené ke spuštění pro MySQL, PostgreSQL, SQLite, MariaDB a SQL Server, nebo importujte existující SQL pro okamžitou vizualizaci.
Není potřeba backend
Běží jako jeden kontejner Nginx bez databáze nebo závislostí na straně serveru – diagramy jsou uloženy v prohlížeči pomocí IndexedDB.
Přizpůsobení diagramu
Přizpůsobte barvy tabulek, přidejte poznámky a oblasti pro seskupení souvisejících tabulek a ovládejte rozložení plátna tak, aby odpovídalo tomu, jak přemýšlíte o svém schématu.
Export do více formátů
Exportujte diagramy jako PNG, JSON nebo SQL, abyste je mohli vložit do dokumentace, sdílet s kolegy nebo spravovat verzi návrhu vašeho schématu.
Proč provozovat drawDB u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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