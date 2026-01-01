Implementujte Manticore Search jedním kliknutím.
Vysoce výkonná open-source vyhledávací databáze s fulltextovým vyhledáváním, vektorovým vyhledáváním a podporou protokolu MySQL.
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Co všechno můžete s produktem Manticore Search vytvořit
Manticore Search je výkonná open-source databáze vytvořená speciálně pro vyhledávání. Vznikla v roce 2017 jako pokračování projektu Sphinx Search a kombinuje fulltextové vyhledávání, vyhledávání podobnosti vektorů a analýzu v reálném čase v jediném enginu — přístupném prostřednictvím známého protokolu MySQL nebo JSON HTTP API.
Na rozdíl od Elasticsearch je Manticore napsán v C++ a vyžaduje minimální zdroje, přičemž poskytuje vynikající výkon dotazů napříč miliardami dokumentů. Vlastní hosting na vašem VPS vám dává úplnou kontrolu nad vaší vyhledávací infrastrukturou — žádné poplatky za dotaz, žádný vendor lock-in a žádná režie JVM.
Hlavní funkce Manticore Search
Plnotextové vyhledávání
20+ vyhledávacích operátorů včetně fuzzy shody, stemmingu a lemmatizace pro přesné plnotextové vyhledávání napříč velkými sbírkami dokumentů.
Kompatibilní s MySQL
Připojte se pomocí libovolného klienta MySQL, ORM nebo nástroje BI – není potřeba žádné nové SDK a stávající nástroje založené na MySQL fungují okamžitě.
Vektorové vyhledávání
Vestavěný vektorový index HNSW umožňuje vyhledávání sémantické podobnosti a hybridní dotazy s klíčovými slovy a vektory bez samostatné vektorové databáze.
Indexování v reálném čase
Dokumenty se stávají prohledávatelnými ihned po vložení, bez prodlevy při opětovném sestavení indexu, což zajišťuje aktuálnost výsledků v rychle se měnících datových sadách.
Sloupcové úložiště
Sloupcový formát zrychluje analýzy, agregace a fasetové vyhledávání napříč velkými datovými sadami s nízkou paměťovou režií.
Proč provozovat Manticore Search u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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