Implementace Spoolman jedním kliknutím.
Vlastně hostovaný sledovač filamentových cívek pro nadšence 3D tisku, který umožňuje spravovat zásoby, spotřebu a štítky s QR kódy.
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Co všechno můžete s produktem Spoolman vytvořit
Spoolman je samoobslužná webová aplikace pro správu cívek filamentu pro 3D tisk. Poskytuje tvůrcům a tiskovým farmám centrální inventář každé cívky – sleduje hmotnost, materiál, barvu, výrobce a zbývající filament, takže nikdy nezačnete tisk bez dostatečného množství materiálu. Na rozdíl od tabulek nebo lepících poznámek Spoolman ukládá vše do lehké databáze SQLite, zpřístupňuje čisté REST API pro integraci s Klipperem a Moonrakerem a poskytuje webové uživatelské rozhraní přístupné z libovolného prohlížeče ve vaší síti.
Samoobslužné hostování Spoolmanu na vašem vlastním VPS udržuje všechna inventární data soukromá a vždy dostupná, bez poplatků za předplatné nebo sdílení dat třetími stranami. Aktualizace WebSocket v reálném čase znamenají, že každý připojený klient okamžitě vidí změny inventáře.
Hlavní funkce Spoolman
Sledování zásob cívek
Zaznamenejte výrobce, materiál, barvu, hmotnost a zbývající filament pro každou cívku, abyste vždy věděli, co je k dispozici před zahájením tisku.
Integrace Klipperu a Moonrakeru
REST API se nativně integruje s Klipperem a Moonrakerem, takže vaše 3D tiskárna může automaticky zaznamenávat spotřebu filamentu bez ručního zaznamenávání.
Nástroj pro tvorbu QR kódových štítků
Tiskněte adhezivní QR štítky pro každou cívku – rychlé naskenování z jakéhokoli mobilního prohlížeče zobrazí kompletní profil materiálu a zbývající hmotnost.
Aktualizace WebSocket v reálném čase
Změny zásob jsou okamžitě odesílány všem připojeným klientům prostřednictvím WebSockets, čímž udržují dashboardy a slicery synchronizované bez ručního obnovení.
Více databázových backendů
Standardně používá SQLite s nulovou konfigurací pro jednoho uživatele, s volitelnou podporou PostgreSQL a MariaDB pro sdílené tiskové farmy a vyšší objemy zápisu.
Proč provozovat Spoolman u Hostingeru
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Spuštění jedním kliknutím
Zprovozněte svou aplikaci bleskově díky předpřipravenému prostředí. Zapomeňte na ruční instalaci a složité nastavování.
Zabezpečení, na které je spoleh
Chraňte své aplikace pomocí integrovaného firewallu, ochrany proti DDoS útokům a nepřetržitého monitoringu.
Integrovaný správce Dockeru
Spouštějte a spravujte více Docker kontejnerů z jednoho místa. Své projekty můžete snadno implementovat, aktualizovat a monitorovat.
Docker VPS hosting, na který je spoleh
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